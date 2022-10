PSG Mercato : Christophe Galtier déjà prêt à claquer la porte ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2022 à 05:15

Quatre mois seulement après sa nomination, Christophe Galtier serait-il déjà usé par le PSG ? L’entraîneur français montre des signes d’agacement.

PSG Mercato : Galtier déjà fatigué sur le banc du Paris SG

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier déjà marquer le coup au Paris Saint-Germain. En pleine tempête Mbappé, le coach français a poussé un coup de gueule lors de sa conférence de presse de vendredi, reprochant notamment aux journalistes :

« vous ne me parlez jamais de foot ! (...) J'ai plein de défauts, mais je suis très honnête. Je ne mens pas. Quand je dis, c'est que c'est vrai. Et quand je vous dis des choses, on part sur autre chose dans la presse... Parlons football ! »

À l’instar de Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, le Paris SG est un club qui use ses entraîneurs, les épuise même, et un proche de Galtier, à l’époque où il officiait au LOSC, a décrit à L’Équipe un technicien déjà fatigué.

« Quand je le vois, quand je regarde ce visage, je sais à quel point il est épuisé, et à quel point il peut exploser mentalement », a-t-il expliqué. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Marseille pourrait finalement craquer et abandonner son poste en fin de saison. D’autant que Kylian Mbappé ne l’apprécierait pas particulièrement.

Mercato PSG : Christophe Galtier poussé vers la sortie par Mbappé ?

Dans son édition de ce samedi, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport révèle que Christophe Galtier fait partie des éléments de la grosse colère de Kylian Mbappé envers ses dirigeants du Paris Saint-Germain. Au-delà du fait que Mbappé n’a pas vu débarquer Zinédine Zidane qui lui avait été promis par Nasser Al-Khelaïfi au moment de sa prolongation en mai dernier, l’attaquant de 23 ans ne serait pas particulièrement fan de la tactique et des méthodes de travail de son coach, qui le confinent dans un rôle de pivot depuis le début de saison. Si le PSG parvient à convaincre Mbappé de rester la saison prochaine, l’avenir de Galtier pourrait être remis sur la table l’été prochain.