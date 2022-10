OM : Une recrue au milieu ne fait pas l'unanimité à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 18 octobre 2022 à 18:36

Arrivé cet été en provenance de l'AS Roma, un milieu de terrain de l'OM semble avoir du mal à trouver ses marques dans le schéma d'Igor Tudor.

OM : Jordan Veretout ne marque pas les esprits à Marseille

Il y avait de légers doutes le concernant. Aujourd'hui, le constat est simple : Jordan Veretout ne semble pas être à la hauteur dans ce début de saison. Associé à Valentin Rongier la plupart du temps devant la défense marseillaise, l'ancien milieu de l'AS Roma commet beaucoup trop d'erreurs techniques et semble dépassé sur chaque attaque adverse. Offensivement, Veretout a du mal à se projeter vers l'avant et manque de tranchant dans ses passes et ses projections vers l'avant.

Malgré de nombreux ballons récupérés, l'ancien joueur du FC Nantes les perd presque aussitôt et semble avoir du mal à tenir la cadence physiquement. De plus, ses nombreux moments d'égarements mettent assez souvent Valentin Rongier dans d'importantes difficultés. Il serait peut-être temps de donner un peu plus de confiance à Pape Gueye pour les prochaines échéances, d'autant plus qu'il a souvent fait de bonnes rentrées ces dernières semaines.

OM : Et pourquoi pas Gerson avec Rongier au milieu ?

Peu utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison, Gerson vit une période délicate avec l' OM. Ses mauvaises prestations lors de ses dernières titularisations avec Dimitri Payet en position de numéro 10 ne l'ont pas aidé, mais la méforme de Jordan Veretout pourrait peut-être venir sauver le Brésilien. En tout cas, il a le profil pour remplacer l'ancien romain au côté de Valentin Rongier. Technique, Gerson sait parfaitement bien conserver le ballon, et est capable de casser les lignes adverses avec une passe ou une projection vers l'avant.

Alors oui, il est actuellement en grand manque de confiance et a certainement perdu le crédit qu'il avait aux yeux d'Igor Tudor. Mais si le technicien croate est amené à tenter le coup, et que Gerson retrouve son niveau de la fin de saison dernière, ce serait un véritable coup de génie de la part de l'entraîneur de l' OM.