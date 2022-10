OM : Un taulier de Marseille fait taire les critiques à son égard !

Publié par Enzo Vidy le 18 octobre 2022 à 16:36

Après sa magnifique prestation au Parc des Princes dimanche, un taulier de l' OM a fait lever les quelques doutes qui restaient sur lui.

OM : Pau Lopez, le nouveau rempart de Marseille

Arrivé la saison dernière sur la Canebière, Pau Lopez a subi de nombreuses critiques, notamment pour son jeu au pied réputé comme étant catastrophique. Mais au fil des matchs, le gardien espagnol est devenu une pièce maîtresse du schéma de jeu de Jorge Sampaoli en étant positionné quasiment sur la même ligne que ses défenseurs pour offrir des solutions à ses partenaires et attiré ses adversaires pour mieux les contrer. Et depuis, son jeu au pied est devenu excellent, et Pau Lopez a toujours été bon sur sa ligne. Le changement d'entraîneur n'a pas convaincu Steve Mandanda de rester à l'OM, et sous l'ère Igor Tudor qui bat son plein, l'ancien gardien de l'AS Roma est devenu le véritable rempart des cages marseillaises.

Alors oui, quand on connaît les nombreux grands noms qui ont gardé les buts du Vélodrome, comme Fabien Barthez, Cédric Carrasso, et donc plus récemment Steve Mandanda, la pression sur les épaules du portier espagnol est énorme. D'autant plus que cette saison, l' OM joue la Ligue des Champions, et les prestations de l'Espagnol ne passeront pas inaperçues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais le timide gardien espagnol que l'on a connu la saison dernière et qui manquait encore d'un brun de confiance n'est plus le même, et ce dimanche, le portier espagnol a survolé le Classico malgré la défaite de son équipe 1-0.

OM : Le Classico, meilleur match de Pau Lopez depuis son arrivée à Marseille

Pour la quasi-totalité des gardiens de Ligue 1, le match au Parc des Princes peut rapidement devenir un véritable cauchemar. Mais dans le football, il y a de nombreuses exceptions, et dimanche soir, l'exception s'appelait Pau Lopez. Dès les premières minutes, le gardien marseillais va écœurer le PSG et Kylian Mbappé avec des arrêts de grandes classes. Malgré cela, il finira par céder devant la justesse technique de Neymar juste avant la mi-temps sur un ballon déposé au ras du poteau droit, hors de portée du portier de l'OM. En seconde période, il sauvera Marseille à plusieurs reprises, mais malheureusement pour lui et son équipe, l'Olympique de Marseille ne reviendra pas dans cette rencontre.

Mais ce match est une vraie référence pour Pau Lopez depuis son arrivée. 8 arrêts réalisés au Parc, et une séquence avec Jordan Veretout qui montre le gardien espagnol remonté fermement les bretelles de son milieu de terrain. Preuve que le portier marseillais a pris une autre dimension depuis l'arrivée d'Igor Tudor et le départ de Steve Mandanda.