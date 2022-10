OM : Arrivé sur le fil, Amine Harit est le nouveau joyau de Marseille

Publié par Enzo Vidy le 19 octobre 2022 à 20:31

De retour à l' OM dans les dernières heures du mercato, le milieu offensif Amine Harit rayonne ces derniers matchs et fait vibrer l'Olympique de Marseille.

OM : Amine Harit de plus en plus brillant

Titularisé au côté de Mattéo Guendouzi en position de numéro 10, le milieu offensif marocain semble prendre de plus en plus confiance à ce poste. Lors des deux confrontations face au Sporting en Ligue des Champions remportées par l'OM 4-1 au Vélodrome et 2-0 à Lisbonne, Amine Harit a survolé les débats, notamment à Lisbonne. Au Vélodrome, ce n'était finalement que la mise en bouche de la part du Marocain. Juste techniquement, il s'est offert son premier but depuis son retour à l' Olympique Marseille grâce à une belle tête hors de portée du gardien lisboète.

Mais c'est lors du match retour à Lisbonne qu'Amine Harit a impressionné. Intenable dans les trente derniers mètres adverses, le Marocain va obtenir un penalty qui provoquera par la même occasion l'expulsion d'Esgaio. Dix minutes plus tard, il servira sur un plateau Alexis Sanchez pour permettre à l' OM de sceller le sort de la rencontre. En conférence de presse d'après-match, Igor Tudor a reconnu que le milieu offensif marocain avait réalisé un match exceptionnel.

Club Marseillais : Maintenant, il faut confirmer !

Annoncé titulaire face au PSG dimanche dernier, le milieu de terrain est loin d'avoir été mauvais. Il a souvent été à l'origine des mouvements offensifs du club marseillais, mais il a manqué de justesse technique dans le dernier geste. Samedi prochain face à Lens, Amine Harit devrait de nouveau être titularisé et aura l'occasion de briller et de confirmer ses performances plus que prometteuses.

L'OM en aura bien besoin face au Sang et Or pour renouer avec le succès et reprendre sa place sur le podium de la Ligue 1 dans un Stade Vélodrome plein à craquer, qui ne demandera qu'à s' enflammer.