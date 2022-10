PSG Mercato : Luis Campos vise un nouveau joyau du football mondial !

Publié par Thomas G. le 20 octobre 2022 à 09:37

Insatisfait après le mercato estival, Luis Campos aimerait réaliser un gros coup au PSG durant la prochaine fenêtre des transferts.

PSG Mercato : le Paris SG s’intéresse à une superstar de Liga

Depuis sa nomination en tant que conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos n’hésite pas à prendre la parole dans la presse pour faire passer des messages. Le dirigeant portugais avait notamment déclaré ne pas être satisfait du mercato parisien et que deux joueurs manquaient à l’appel. Le conseiller sportif souhaitait recruter un défenseur central, Milan Skriniar, et un attaquant capable de jouer pivot. Ces deux postes seront les priorités du club de la capitale lors du prochain mercato hivernal.

Selon les informations du quotidien madrilène AS, le PSG est très intéressé par un grand talent du championnat espagnol. Le Paris Saint-Germain souhaiterait recruter Joao Félix dès janvier pour l’installer en tant que pivot à la pointe de l’attaque parisienne. En parallèle, l’international portugais pourrait également être le remplaçant de Lionel Messi, si le septuple ballon d’or ne prolonge pas son aventure au PSG. Joao Félix veut quitter l’Atlético Madrid et son agent lui cherche des portes de sortie. Le Bayern Munich et Manchester United se sont également positionnés sur le dossier. Le Paris Saint-Germain cherche à l’heure actuelle une formule pour recruter l’ancien prodige de Benfica qui avait débarqué en Espagne pour 126 millions d’euros.

PSG Mercato : Le Paris SG s’active pour prolonger ses cadres

Le Paris Saint-Germain cherche à prolonger certains cadres depuis plusieurs mois, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Marco Verratti discutent avec le club. Le PSG veut sécuriser l’avenir des ces trois joueurs qui sont en fin de contrat en 2024 et qui sont les symboles du projet.

À cette liste, s’ajoutent Lionel Messi et Sergio Ramos qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Luis Campos souhaite prolonger les deux joueurs qui sont revenus à un très bon niveau depuis l’arrivée de Christopher Galtier. Les dossiers des prolongations devraient s’accélérer après la coupe du monde au PSG.