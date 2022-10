OM Mercato : Une pépite fait une annonce qui devrait ravir Marseille

Publié par Enzo Vidy le 20 octobre 2022 à 17:47

Arrivé cet été pour renforcer la défense de l' OM, une pépite était prêt à refuser tous les grands clubs pour pouvoir venir à Marseille.

OM Mercato : Isaak Touré, Marseille et rien d'autre !

Voilà des déclarations qui devraient plaire aux supporters de l'Olympique de Marseille. Dans une interview pour La Provence, Olivier Rodriguez, ancien membre du staff du Havre, a révélé qu'Isaak Touré ne se voyait pas aller ailleurs qu'à Marseille et qu'il était déterminé à rejoindre la cité Phocéenne.

"Je discutais souvent avec lui, il me disait que des clubs allemands, anglais ou français s'intéressaient à lui. Un jour, je lui ai demandé : 'Cite-moi juste un club.' Il m'a dit: 'Je veux aller à l'OM. Si je reste en France, ce sera uniquement pour aller à l'OM. Et même si j'ai une grosse opportunité à l'étranger, je préférerai l'OM."

Le 30 juin dernier, le grand défenseur de 2m04 s'engage avec le club olympien. Depuis, il a fait quelques apparitions et avait notamment impressionné lors de ses matchs de préparation cet été. Titulaire avec l'Equipe de France U19, Isaak Touré a réalisé un bon Euro avant de voir son équipe s'incliner en demi-finale face à l'Israël, deux jours avant sa signature officielle à l' OM.

Isaak Touré titulaire avec Marseille face à Lens ?

Avec la probable absence d'Eric Bailly et la suspension de Samuel Gigot suite à son carton rouge reçu au Parc des Princes le week-end dernier, Isaak Touré pourrait connaître sa première titularisation en Ligue 1. Même si rien n'est encore sûr, il n'est pas impossible de le voir démarrer au côté de Leonardo Balerdi et de Chancel Mbemba, car si Sead Kolasinac devrait être de retour dans le groupe, il ne sera certainement pas prêt à commencer une rencontre aussi importante. Blessé depuis la veille du match face à l'Angers SCO, le défenseur bosnien a raté les cinq derniers matchs de l' OM.

Le jeune défenseur aura donc une véritable carte à jouer pour marquer des points auprès d'Igor Tudor et des supporters qui seront nombreux à scruter sa prestation si sa titularisation venait à être confirmée samedi soir au Vélodrome. Il faudra cependant résister à la grosse pression atmosphérique et de l'affiche de la rencontre. Face à des Lensois qui viendront sans complexes à Marseille, Isaak Touré devra rester solide et juste techniquement pour ne pas commettre une erreur qui pourrait coûter cher à son équipe.