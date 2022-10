ASSE : Amiens va mettre le feu à la Licorne face à Saint-Etienne

L'Amiens SC est autorisé à utiliser des fumigènes, lors de la réception de l’ ASSE, samedi à 15h. Ce qui présage une ambiance de feu au stade de la Licorne.

Les supporters d’Amiens SC ont prévu de faire le plein du stade de la Licorne, lors de la réception de l’ ASSE. Le match devrait d’ailleurs se jouer à guichets fermés, car plus de 8 500 billets avaient déjà été vendus mercredi. De plus, l’ASC a prévu une ambiance folle dans son enceinte contre l’AS Saint-Etienne. À leur demande, les supporters amiénois ont été autorisés à faire usage de fumigènes dans la tribune Nord du stade de la Licorne. Il s’agit d’une expérimentation, selon les explications de Patrice Descamps, directeur général de l’ASC.

« Il faut qu’on soit dans l’échange et le dialogue avec nos supporters. Ils nous ont dit qu’ils souhaitaient faire quelque chose pour la venue de l’AS Saint-Étienne. Plutôt qu’ils le fassent de manière sauvage en prenant des amendes, il existe à la LFP ce dispositif expérimental utilisé par de nombreux clubs de Ligue 1 et quelques clubs de Ligue 2. On s’est porté candidat. »

Un représentant de la Ligue de Football professionnel (LFP) sera présent à la Licorne, afin de superviser l’expérience amiénoise.

« Il y a plusieurs obligations, dont la présence d’un artificier le jour du match, et on a travaillé en amont. On doit préciser au centimètre près toute l’organisation. Il y a tout un protocole à respecter », a indiqué Patrice Descamps, tout en prévenant les supporters. « On travaille dans le bon sens et ils ont compris notre fonctionnement. S’ils sont réglos, on le sera aussi, mais s’ils ne le sont pas, on durcira notre discours. »