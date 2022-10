Montpellier HSC : Une recrue estivale déclare sa flamme au MHSC

Publié par Jules le 21 octobre 2022 à 01:25

Tandis que le Montpellier HSC n'a plus gagné depuis trois matchs, le MHSC reste cependant 11e de Ligue 1, notamment grâce à une recrue arrivée cet été.

Montpellier HSC : Arnaud Nordin vit un rêve dans son nouveau club

Auteur de 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de saison avec le Montpellier HSC, Arnaud Nordin a d'ailleurs été nommé joueur du mois de septembre par les supporters de son nouveau club. Une adaptation éclair pour celui qui semblait avoir du mal à confirmer son potentiel lorsqu'il évoluait à l'AS Saint-Etienne jusqu'à cet été.

"C'est vrai que c'est difficile de rêver mieux. Après on peut toujours faire mieux dans la vie. C'est bien mais je préfère rester focalisé sur le terrain, sur les victoires et sur ce que je dois améliorer. Je préfère largement gagner un match et ne pas marquer que faire gonfler mes stats personnelles et que l'équipe ne gagne pas. La vie est belle, tout simplement [...] depuis que je suis ici, j'ai senti beaucoup d'amour. Le club est très familial et c'est ce dont j'avais le plus besoin."

Une bonne forme qui s'explique donc en partie par le bon accueil réservé par le Montpellier HSC comme l'a expliqué l'attaquant formé à l'ASSE au site du MHSC avant la rencontre face à l'OL ce week-end. Un match qui devrait lui rappeler de vieux souvenirs.

Arnaud Nordin prêt à faire des sacrifices pour le MHSC

Dans son jeu depuis le début de saison, on sent une certaine maturité acquise par l'ailier de 24 ans depuis son passage à l'ASSE. En effet, le joueur semble plus focalisé sur l'équipe, ce qui lui permet de peser dans le jeu du Montpellier HSC. Il se dit prêt à évoluer n'importe où pour permettre à l'équipe d'être plus efficace.

"Je préfère jouer à droite mais ça ne me dérange pas de jouer à gauche ni en deuxième attaquant ou même en pointe. Mon jeu est basé sur la vitesse et le déséquilibre ; j'aime bien dribbler, prendre la vitesse. [...] Comme tous les attaquants, j'aime bien marquer et faire marquer les coéquipiers."

Espérons donc pour lui que cette bonne forme se poursuivra avec le Montpellier HSC et que le changement d'entraîneur à venir ne le perturbera pas trop dans sa progression avec le MHSC.