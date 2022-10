Montpellier HSC : Pitau fait déjà bouger les choses au MHSC

Publié par Jules le 26 octobre 2022 à 16:33

Romain Pitau, nouvel entraineur par intérim du Montpellier HSC a déjà opéré quelques choix forts lors du dernier match contre l'Olympique Lyonnais.

Montpellier HSC : Les lignes bougent avec Romain Pitau

Depuis le départ d'Olivier Dall'Oglio, Romain Pitau a repris l'équipe en main en tant qu'intérimaire. Un choix qui ne fait pas les affaires de tout le monde au Montpellier HSC. En effet, plusieurs joueurs, qui étaient titulaires au début de saison, ont été relégués sur le banc ce week-end face à l'Olympique Lyonnais. Des décisions qui n'ont pas porté leurs fruits puisque le MHSC s'est de nouveau incliné en toute fin de match.

Parmi les remplaçants surprises, on retrouve notamment toutes les recrues stéphanoises. En effet, Wahbi Khazri, qui avait toujours été titulaire avec Olivier Dall'Oglio était remplaçant. Pire que ça, l'international tunisien n'est même pas rentré en jeu face à l'OL. Arnaud Nordin, élu meilleur joueur du Montpellier HSC en septembre n'est rentré qu'à la 55e minute de jeu. Des choix qui surprenants de la part du coach intérimaire.

Comment faire sans Jonas Omlin ?

En plus de construire son propre effectif, Romain Pitau devra également composer son onze sans l'un des joueurs forts du Montpellier HSC. En effet, Jonas Omlin, qui a été l'une des grosses satisfactions du MHSC la saison passée, s'est blessé face à l'OL. Ce sera donc à Bingourou Kamara de le remplacer, lui qui avait fait une rentrée plutôt prometteuse face aux Gones.

Également sorti sur blessure contre l'Olympique Lyonnais, Enzo Tchato devrait, quant à lui, revenir plus vite avec le Montpellier HSC. En effet, le jeune latéral droit a repris l'entrainement et pourrait même être du voyage pour le match contre le Stade Rennais. Le MHSC devra tenter de ramener une victoire, tandis que la zone de relégation n'est plus qu'à trois points des hommes de Romain Pitau.