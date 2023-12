Après le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG a hérité de la Real Sociedad. Luis Enrique a commenté cette double confrontation à venir.

PSG : Luis Enrique très content de retourner en Espagne

Lundi, à midi, l’UEFA a organisé le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2023-2024 à Nyon, en Suisse, au siège de l’institution européenne. Et alors que le Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid se dressaient sur son chemin, le Paris Saint-Germain est finalement tombé sur la Real Sociedad. Un tirage qui réjouit énormément l’entraîneur parisien.

De passage en conférence de presse ce mardi après-midi, à la veille de la réception du FC Metz pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, Luis Enrique a notamment expliqué qu’il avait « très envie de retourner en Espagne. » L’ancien coach du Barça est donc « content du tirage » au sort des huitièmes de finale de la C1. « On l’espérait, notamment pour voir nos proches », a ajouté Enrique, avant d’annoncer la couleur pour la double confrontation contre l’équipe basque.

Luis Enrique : « On connaît très bien l’équipe de la Real Sociedad »

Deuxième du Groupe H après la phase de poules, le Paris Saint-Germain s’en sort bien pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions puisqu’il affrontera la Real Sociedad. Mais au Campus PSG, même si tout le monde ne cache pas son soulagement après ce tirage, nul ne minimise l’équipe entraînée par Imanol Alguacil. À commencer par Luis Enrique. « On connaît très bien l’équipe de la Real Sociedad, avec des joueurs que j’ai eus sous mes ordres en sélection nationale », lance l’entraîneur parisien pour qui, « San Sébastien est l’une des plus belles villes d’Espagne. »

Concernant la double confrontation de février et mars prochain, le technicien catalan assure que « ce sera difficile » parce que Takefusa Kubo et ses coéquipiers « ont devancé l’Inter, le dernier finaliste de la Ligue des Champions. » Fin connaisseur du football espagnol, le successeur de Christophe Galtier sait donc ce qui l’attend contre les pensionnaires du stade d’Anoeta le 14 février au Parc des Princes et le 5 mars à San Sébastien.