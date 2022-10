Toulouse FC : Dejaegere revient sur son recrutement grâce à la data

Publié par Jules le 22 octobre 2022 à 03:37

Le Toulouse FC est réputé, depuis plusieurs saisons, pour son recrutement basé sur la data. Dejaegere, recruté ainsi, s'est livré sur ces méthodes.

Toulouse FC : Brecht Dejaegere loue le bon recrutement du TFC

Dans un entretien accordé à RMC, Brecht Dejaegere, est revenu sur les méthodes de recrutement du Toulouse FC depuis plusieurs saisons déjà. En effet, le milieu de terrain belge, qui connaît un début de saison en dents de scie, a salué le bon travail fait par la cellule de recrutement du club toulousain.

"La direction a vraiment une philosophie de recrutement basée (sur la data) et pour chaque joueur c'est différent. Pour moi, ce qui a été déterminant, c'est mon implication dans les dernières passes avant un but et aussi ma récupération assez haute sur le terrain. Pour l’instant, la data est l’option qu’ils prennent pour recruter ça marche bien. [...] J’ai été séduit par la philosophie et l’ambition du club. C’est une belle histoire."

Une méthode de recrutement très audacieuse et novatrice de la part du Toulouse FC qui semble porter ses fruits. Le Téfécé, qui a remporté la Ligue 2 l'an passé, est actuellement classé à la 9e place de Ligue 1 et signe un début de saison très encourageant.

Un milieu de terrain bien huilé au Téfécé

En plus des techniques de recrutement du Toulouse FC, Brecht Dejaegere est également revenu au micro de RMC sur la bonne entente au milieu de terrain, notamment lié au fait où Stijn Spierings, Branco Van den Boomen et lui-même, connaissent leur rôle et parle tous les trois néerlandais, une langue que beaucoup de leurs adversaires ne comprennent pas en Ligue 1.

"Stijn (Spierings) est la sentinelle et le récupérateur, Branco (Van den Boomen) joue très bien les diagonales et les transversales, les coups de pied arrêtés tandis que moi je suis plutôt le lien qui peut faire une action individuelle ou dans les 15-20 derniers mètres. On parle tous la même langue, les automatismes sont plus faciles. Surtout que les adversaires ne nous comprennent pas !"

Pour le moment donc, le Toulouse FC réalise un bon début de saison. Mais attention à ne pas s'enflammer pour le Téfécé. Prochaine étape, la réception du RC Strasbourg ce week-end pour confirmer la bonne forme des Violets ces dernières semaines.