Mercato PSG : Les ambitions hivernales de Luis Campos dévoilées !

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2022 à 14:20

À l’approche du mercato hivernal, le conseiller football du PSG, Luis Campos, aurait déjà dégagé ses grandes priorités pour compléter l’équipe de Galtier.

Mercato PSG : Luis Campos veut trois renforts cet hiver

Insatisfait du mercato estival, Luis Campos est à la tâche pour recruter cet hiver afin de renforcer l’effectif de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Ce dimanche, la presse italienne révèle que les dirigeants parisiens auraient ciblé trois renforts pour son prochain recrutement. En effet, Tuttosport assure que Luis Campos souhaiterait toujours attirer Milan Skriniar en janvier. Après l’échec de la tentative de l’été, le PSG préparerait déjà une nouvelle offensive pour le défenseur central slovaque avec un chèque de 20 millions pour l’arracher à l’Inter Milan à six mois de la fin de son contrat.

Ensuite, Antonio Silva, le jeune défenseur de 18 ans pourrait également quitter les rangs du Benfica Lisbonne pour venir renforcer le groupe des Rouge et Bleu. En attaque, la priorité de Campos se nommerait Joao Félix. En froid avec son entraîneur Diego Simeone, l’international portugais voudrait quitter l’Atlético Madrid le plus rapidement possible et pourrait donc se laisser convaincre par l’idée de venir évoluer aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé. D’ailleurs, Luis Campos pourrait accélérer pour Joao Félix dans les semaines à venir.

PSG Mercato : Négociations prévues avec le clan Joao Felix après le Mondial

Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2026, Joao Felix veut changer d’air durant l’hiver. Selon le quotidien madrilène AS, les Colchoneros ne seraient pas particulièrement enchantés à l’idée de laisser filer le milieu offensif de 22 ans en pleine saison. Diego Simeone et les décideurs madrilènes voudraient attendre la fin de la Coupe du Monde au Qatar pour trancher concernant ce dossier.

Si le compatriote de Cristiano Ronaldo fait un excellent Mondial, l’Atlético Madrid pourrait se montrer très gourmand et le Paris SG, Manchester United et tous les autres courtisans de Joao Felix pourraient alors s’attendre à payer beaucoup plus que les 70 millions d’euros fixés par le site spécialisé Transfermarkt comme étant la valeur du Golden Boy 2019.

Affaire à suivre...