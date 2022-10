Mercato PSG : Joao Felix a tranché entre le Paris SG et Man United

Publié par JEAN-LUC D le 22 octobre 2022 à 13:07

Indésirable à l’Atlético Madrid, Joao Felix aurait fait son choix entre le PSG et Manchester United en cas de départ lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Campos à la lutte avec Man United pour Joao Felix

Devenu un second choix dans les plans de Diego Simeone, Joao Felix se cherche désespérément une porte de sortie pour le prochain mercato hivernal. Surtout que la relation entre le milieu offensif de 22 ans et l’entraîneur des Colchoneros ne sont plus en odeur de sainteté. Un spécialiste de la santé du club madrilène aurait même conseillé au président Enrico Cerezo de laisser partir le jeune international portugais de laisser partir le compatriote de Cristiano Ronaldo pour éviter d’envenimer la situation.

D’ailleurs, la célèbre émission El Chiringuito rapporte que Jorge Mendes, l’agent de l’ancien prodige du Benfica, aurait déjà lancé les grandes manoeuvres afin de lui trouver un nouveau point de chute. Le média espagnol indique également que l’avenir de Joao Felix pourrait se dessiner entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. À la recherche d’un renfort offensif supplémentaire pour offrir plus d’options à Christophe Galtier, le PSG serait entré en contact avec l’entourage du Golden Boy 2019 pour évoquer un possible transfert en janvier.

Même son de cloche à Manchester United, où Erik ten Hag aimerait obtenir le renfort du natif de Viseu pour dynamiter son attaque dans la seconde moitié de saison. Arrivé à Madrid en juillet 2019 contre un chèque d’un peu plus de 127 millions d’euros, Joao Felix pourrait être le prochain gros tube de l’hiver puisqu’il aurait déjà une préférence pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Joao Felix prêt à tourner le dos au Paris SG ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, Joao Felix pourrait quitter les rangs de l’Atlético Madrid durant le marché des transferts de l’hiver qui s’annonce à grand pas. Et à en croire El Chiringuito, entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, le coéquipier d’Antoine Griezmann aurait un faible pour un transfert chez les Red Devils. La possibilité d’évoluer aux côtés de ses compatriotes Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo l’enchanterait énormément.

De son côté, le Paris SG n’a pas dit son dernier mot et continuerait à travailler en coulisses pour convaincre le joueur de rejoindre la bande à Lionel Messi et retrouver ses partenaires en sélection, Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes et Renato Sanches.

Affaire à suivre donc…