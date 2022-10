PSG Mercato : Contrat de Mbappé, Al-Khelaïfi pique une grosse colère

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, n’est pas content des révélations du journal Le Parisien, sur les chiffres du nouveau contrat de Kylian Mbappé.

Deux semaines après L’Équipe et les médias espagnols sur les envies de départ de Kylian Mbappé cet hiver, le jour même du match contre le Benfica Lisbonne un autre média francilien a sorti de nouvelles révélations sur l’attaquant du Paris Saint-Germain. Dimanche soir, à deux jours de la cinquième journée de Ligue des Champions et de la réception du Maccabi Haïfa, le journal Le Parisien assure que le PSG s’est littéralement ruiné pour conserver sa star française en mai dernier.

Selon le média, avec son nouveau contrat courant jusqu’en juin 2025, dont une saison en option, le champion du monde 2018 perçoit désormais un salaire de 72 millions d’euros par saison. KylianMbappé aurait également obtenu une colossale prime à la signature de 180 millions d’euros et une prime de fidélité de 240 millions d’euros s’il reste à Paris jusqu’au terme de son engagement. Au total, c’est un pactole de 638 millions d’euros que va générer l’ancien buteur de l’AS Monaco s’il ne bouge pas avant la fin de son nouveau contrat.

Alors que l’affaire a pris une proportion débordante sur les réseaux sociaux, le PSG est sorti du silence pour démentir les montants diffusés par Le Parisien. Le club de Nasser Al-Khelaïfi regrette aussi le timing d’une telle publication, à 24 heures d'un match de Ligue des Champions qui peut déboucher sur une qualification en huitième de finale.

« Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain », écrit le Paris SG dans un communiqué envoyé à la presse.