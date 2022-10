PSG Mercato : Campos accélère pour une signature spectaculaire

Publié par Thomas le 25 octobre 2022 à 11:13

Déjà tourné vers le mercato 2023 du PSG, Luis Campos aurait passé la deuxième concernant la signature d'une star en attaque.

PSG Mercato : La prolongation de Messi, grand objectif de Luis Campos

Métamorphosé depuis l’arrivée de Christophe Galtier, Lionel Messi devrait faire partie des grands noms du prochain mercato estival. À 35 ans, La Pulga rayonne de nouveau après une saison d’acclimatation au Paris Saint-Germain et voit sa direction faire le forcing pour le conserver quelques années de plus. Alors que Luis Campos évoquait il y a peu la volonté de prolonger le septuple Ballon d’Or jusqu’à la fin de son mandat, le Portugais serait passé à l’action ces derniers jours pour boucler le dossier au plus vite.

D’après les informations du Parisien, le PSG travaillerait actuellement sur une offre financière pour convaincre Lionel Messi de rester dans la capitale. L’objectif des dirigeants Rouge et Bleu est de prolonger le natif de Rosario jusqu’en 2025. Si le Barça reste toujours une destination de choix pour le joueur, la source dévoile que ce dernier serait totalement ouvert à poursuivre l’aventure au Paris SG, où il se sent de mieux en mieux. D’après la presse argentine, l’attaquant parisien se laisse encore quelques semaines et notamment la trêve internationale pour penser à son avenir. Dans cette opération prolongation, Lionel Messi ne serait pas le seul joueur ciblé par Luis Campos, qui prévoit de blinder le contrat d’autres cadres du vestiaire.

PSG Mercato : Ramos, Marquinhos et Verratti sous le coup d’une prolongation

Désireux de s’appuyer sur ses hommes forts pour son futur projet, le Paris Saint-Germain devrait prochainement voir plusieurs de ses joueurs expérimentés recevoir une offre de prolongation. Alors que Marquinhos discute depuis de longs mois maintenant pour étendre son bail, qui court jusqu’en 2024 à Paris, le Brésilien ne serait pas le seul défenseur dans cette situation. Afin de garantir une certaine rotation sur le long terme en charnière centrale, les Rouge et Bleu discuteraient également pour prolonger Presnel Kimpembe mais aussi Sergio Ramos.

L’ancien capitaine du Real Madrid semble lui aussi retrouver la forme sous les ordres de Galtier et aurait fait changer d’avis le board parisien, qui souhaitait un temps le vendre. Véritable figure du PSG version qatari, Marco Verratti serait également ciblé pour une prolongation, lui qui évoquait la possibilité de finir sa carrière au Parc des Princes.