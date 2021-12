PSG Mercato : Prolongation, Marquinhos envoie un message clair

Publié par Ange A. le 26 décembre 2021 à 23:45

Marquinhos s’est prononcé sur son avenir au Paris Saint-Germain au moment où des rumeurs sur la prolongation de son contrat circulent.

Marquinhos répond cash au sujet de son avenir

Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Marquinhos pourrait encore étendre son bail. Plusieurs sources proches du club évoquent en effet un nouveau contrat pour le capitaine du PSG. Une durée de deux ans est avancée. Ces spéculations sont loin d’irriter le principal concerné. Le défenseur central souhaite en effet terminer sa carrière à Paris. Il l’a encore confié dans un podcast avec Mohamed Bouhafsi. Néanmoins, l’international brésilien (64 sélections/4 buts) est conscient que plusieurs facteurs sont à prendre en considération. « On sait comment c’est le foot. Même si des fois tu veux rester toute ta carrière, ce n’est pas toujours possible. Il faut que tu sois bon d’abord pour jouer dans un club comme le PSG toute ta carrière. Il faut que tu sois vraiment au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire », confie l’ancien de la Roma dans sa sortie.

Ses confidences sur les supporters, Neymar et Messi

Le capitaine du Paris Saint-Germain a également été invité à commenter sa relation avec les supporters parisiens. Ces derniers sont de grands admirateurs de Marquinhos. Le Brésilien pense savoir pourquoi. « Je pense que c’est pour les efforts. Ça fait quand même 9 ans que je transmets le respect que j’ai pour le club et les supporters le voient […] Je me donne à fond pour que les supporters soient fiers de m’avoir dans leur équipe », explique le défenseur. Lequel s’est également livré sur ses rapports avec les stars du vestiaire, notamment Neymar Jr et Lionel Messi.

S’il avoue avoir une relation spéciale avec son compatriote, il confie découvrir le septuple Ballon d’or à qu’il voue beaucoup de respect. « J’ai plus de libertés avec Ney, je lui parle de plus de choses parce que j’ai un lien différent avec lui comparé à Messi. Messi, c’est un joueur et une personne que j’adore. Aujourd’hui, je le connais un peu plus », assure-t-il.