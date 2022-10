AJ Auxerre Mercato : Padovani refuse le poste d'entraîneur à l'AJA

L' AJ Auxerre, qui a limogé Jean-Marc Furlan il y a deux semaines, devrait recruter Christophe Pélissier. Une recrue qui ne dérange pas Michel Padovani.

Depuis que Jean-Marc Furlan a été remercié par l' AJ Auxerre, c'est Michel Padovani qui assure le poste d'entraîneur intérimaire. Une place qu'il ne voulait pas et qu'il ne souhaite absolument pas conserver à l'AJA ces prochaines semaines, comme il l'a confié à Prime Video.

"J’ai l’impression de l’avoir trahi, donc ça me gêne beaucoup. Ça me perturbe tout le temps, et je n’arriverai pas à changer quoi que ce soit. Je n’ai jamais aimé prendre la place de numéro un. Je déteste ça. J’ai déjà été dans ce rôle il y a quelques années à Bastia et à la fin de ce remplacement, j’ai décidé de ne jamais être entraîneur principal."