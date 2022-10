ASSE : Un renfort offensif débarque à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 26 octobre 2022 à 09:46

Afin de préparer au mieux le match contre Rodez, l'ASSE a enregistré le renfort dans son groupe d'un jeune milieu offensif.

ASSE : Laurent Batlles pourrait intégrer un jeune milieu prometteur

Semaine décisive pour l’AS Saint-Etienne, qui compte enchaîner un deuxième succès de rang ce week-end contre Rodez, en Coupe de France. Face à une équipe de Ligue 2, qui plus est, rivale au classement, les Verts entameront leur campagne en CdF ce samedi à 15 heures. Et justement, cette rencontre sera l’occasion pour Laurent Batlles de procéder à une grande revue d’effectif. Alors que l’ ASSE se focalise essentiellement sur sa remontée au classement avant la trêve, le club ligérien pourrait être tenté, contre Rodez, d’utiliser certains jeunes à faible temps de jeu.

Dans cette optique, le coach stéphanois a intégré cette semaine le jeune Cheikh Fall, dont les performances avec ne sont pas passées inaperçues. Arrivé dans l’ombre des autres recrues cet été, le milieu offensif de 18 ans livre un début d’exercice très convaincant que ce soit avec les U19 ou l'équipe réserve stéphanoise. D’après le média Peuple Vert, l’ancienne pépite du Guédiawaye FC (Dakar) devrait entrer dans le groupe de Laurent Batlles pour le match face à Rodez, après s'être entraîné avec l'équipe première mardi matin.

ASSE : Beaucoup d’absents en attaque pour Batlles contre Rodez

Après avoir offert une première titularisation à Anas Namri (20 ans) contre Amiens le week-end dernier, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne devrait tenter un nouveau coup de poker en Coupe de France, en faisant confiance à un jeune du centre de formation. Avec l’absence de Jean-Philippe Krasso mais également celles de Benjamin Bouchouari, Ayman Aiki, et Mathieu Cafaro, c’est tout un secteur offensif qu’il faut renforcer. Une opportunité en or pour Cheich Fall qui pourrait ainsi connaître ses premières minutes en pro, qui plus est contre une formation de Ligue 2. Une rencontre à suivre gratuitement sur le site de la FFF le 29 octobre prochain.