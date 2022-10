OM Mercato : Bamba Dieng, la tendance se confirme à Marseille

Publié par Timothée Jean le 18 octobre 2022 à 00:51

Poussé vers la sortie durant le dernier mercato estival et mis à l'écart depuis le début de la saison, Bamba Dieng voit sa situation s’améliorer à l’ OM.

OM Mercato : Le retour en grâce de Bamba Dieng se concrétise

Bamba Dieng a vécu un mercato estival très agité. Auteur d’une performance remarquable sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, l’international sénégalais a vu sa situation remise en cause suite à la nomination d’Igor Tudor sur le banc marseillais. Il a été relégué dans la hiérarchie des attaquants de l’Olympique de Marseille au profit des nouveaux arrivants dans ce secteur de jeu. Le jeune joueur était même proche de quitter l’ OM dans les derniers instants du mercato.

Courtisé par le FC Lorient, Bamba Dieng était attendu à Leeds United, avant de reprendre la direction de l’OGC Nice. Le deal semblait déjà réglé entre les différentes parties, mais le jeune buteur a finalement été recalé à la visite médicale. Les Aiglons se sont alors retirés du dossier et le principal concerné est retourné à Marseille. Et si que tout indiquait qu'il évoluerait avec la réserve de l’ OM, le champion d’Afrique en titre est parvenu à inverser la tendance. Il a réintégré le groupe marseillais et a déjà disputé ses premières minutes à Angers (0-3).

Bamba Dieng a convaincu Igor Tudor

Igor Tudor a pu observer son investissement et sa qualité offensive lors des séances d’entrainement et a décidé de le relancer. La preuve, alors l’ OM était en infériorité numérique face au PSG (1-0), suite à l’exclusion de Samuel Gigot, Bamba Dieng est rentré en cours de jeu en vue de relancer l’attaque marseillaise. Tandis que la recrue estivale Luis Suarez devait se contenter de patienter sur le banc de touche. Ce choix fort est la preuve manifeste du retour en grâce du jeune buteur sénégalais. Ce dernier devrait bénéficier de plus de temps de jeu pour la suite de la saison, même s’il n'est pas inscrit sur la liste de l' OM en Ligue des champions.