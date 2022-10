RC Strasbourg : Un nouveau forfait se dessine avant l'OM

Publié par Enzo Vidy le 26 octobre 2022 à 15:02

Alors qu'Alexander Djiku est déjà forfait pour la réception de l'OM, un autre joueur du RC Strasbourg devrait manquer cette rencontre importante.

RC Strasbourg : Ludovic Ajorque devrait être trop juste pour la venue de l'OM

Décidément, rien ne sourit au RCSA. Lors du match nul frustrant à Toulouse, Julien Stéphan a perdu Alexander Djiku, d'ores et déjà forfait pour affronter l'Olympique de Marseille ce samedi à 21 h. Aujourd'hui, le média Alsa'Sports a annoncé une autre mauvaise nouvelle pour le RC Strasbourg. En effet, le média affirme que Ludovic Ajorque ne devrait pas être prêt pour la réception des hommes d'Igor Tudor ce week-end. Ce dernier se serait entraîner une nouvelle fois à l'écart de ses coéquipiers hier. Si ce forfait venait à être confirmé, ce serait le sixième match consécutif que l'attaquant strasbourgeois manquerait avec son équipe.

Blessé au sternum depuis le 11 septembre lors du match nul face au CF63 (0-0), Ludovic Ajorque manque cruellement à son équipe après une saison 2021/2022 de haut standing et son retour se fait sérieusement attendre au RCSA.

RC Strasbourg : Une situation sportive inquiétante

Actuellement 16e du classement, le RCSA est au plus mal en championnat. Les hommes de Julien Stéphan n'ont gagné qu'une seule fois cette saison, le 9 octobre dernier à Angers. Si on pensait que ce succès allait peut-être relancer la machine alsacienne, le RC Strasbourg a finalement lourdement chuté la semaine suivante à domicile face au LOSC, en s'inclinant 3-0. Ce week-end, les Strasbourgeois ont ramené un bon point de Toulouse et auraient même pu espérer mieux si l'arbitre leur avait accordé un penalty logique en fin de rencontre.

Ce samedi, c'est un OM bien mal en point en championnat que va affronter le RC Strasbourg, avec l'objectif de frapper un grand coup devant son public qui sera au rendez-vous samedi soir à la Meinau.