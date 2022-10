Man United Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à quitter l'Europe ?

Publié par Thomas G. le 26 octobre 2022 à 19:52

De retour avec le groupe professionnel de Man United, Cristiano Ronaldo pourrait quitter l'Europe cet hiver et conquérir un nouveau continent.

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo a la cote en MLS

Une semaine après avoir éte mis à l'écart, Cristiano Ronaldo a fait son retour hier, avec le groupe professionnel de Man United. Après s’être entretenu avec Erik ten Hag, le quintuple Ballon d'Or a été réintégré par le technicien néerlandais. Le buteur portugais pourrait faire partie du groupe pour le match face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa.

Malgré son retour, Cristiano Ronaldo souhaite toujours quitter Manchester United cet hiver pour découvrir un nouveau challenge. L’attaquant de 37 ans aimerait retourner en Italie pour s’engager avec le Napoli mais d’autres clubs sont intéressés par son profil. Les Blues de Chelsea pourraient également passer à l’action cet hiver, le nouveau propriétaire du club rêverait de recruter le quintuple ballon d’or.

Selon les informations de l’insider turc Ekrem Konur, trois clubs de MLS souhaiteraient recruter Cristiano Ronaldo cet hiver. Après sa dernière Coupe du Monde, la légende du football portugais pourrait quitter l’Europe pour conquérir un nouveau continent. L’Inter Miami, le Los Angeles FC et le Los Angeles Galaxy seraient très attentifs à la situation de Cristiano Ronaldo. Reste à savoir si à 37 ans CR7 acceptera de quitter l’Europe et dire adieu à la Ligue des Champions. Une chose est sûr, le dossier Cristiano Ronaldo sera l’un des feuilletons de ce mercato hivernal.

Man United Mercato : Les Red Devils veulent reprendre leur marche en avant

Les Red Devils marquent le pas ces dernières semaines, Man United a concédé deux matches nuls sur ses deux derniers matchs. Les Mancuniens ont été tenus en échec par Newcastle et Chelsea et ont perdu de précieux points dans la course au top 4. Les hommes d’Erik ten Hg veulent se rassurer dès demain face au Sheriff Tiraspol en validant leur qualification pour le prochain tour. Manchester United recevra ensuite West Ham, dimanche pour le choc de la 13e journée de Premier League.