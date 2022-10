Montpellier HSC : Un coup dur se confirme avant le choc face au SRFC

Publié par Thomas G. le 25 octobre 2022 à 15:25

Battu ce week-end à domicile face à l'OL, le Montpellier HSC va devoir faire sans un cadre lors du choc dimanche face au SRFC.

Montpellier HSC : Le MHSC perd un élément important

Le Montpellier HSC s’est incliné ce week-end face à l’Olympique Lyonnais pour le premier match en tant qu’entraîneur de Romain Pitau. Malgré la superbe réduction du score d’Elye Wahi, les Montpelliérains ont concédé un but fatal à la dernière minute d’Alexandre Lacazette. Durant ce match, le MHSC a également perdu Jonas Omlin, le gardien suisse s’est blessé à la cheville.

Selon les informations du Midi Libre, les premiers examens ne sont pas encourageants. L’international suisse est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Rennes dimanche prochain. À moins d’un mois de la Coupe du Monde, l’état de santé du gardien montpelliérain inquiète également sa sélection. Jonas Omlin pourrait manquer les trois derniers matchs avant la coupure et ne rejouer que fin décembre avec le Montpellier HSC. Un gros coup dur pour Romain Pitau et ses hommes tant le portier suisse est un élément important dans le collectif montpelliérain. Après avoir perdu Dimitry Berthaud en début de saison, blessé aux ligaments croisés, c’est finalement Bingourou Kamara qui assurera l’intérim dans les buts du MHSC. L’ancien strasbourgeois a réalisé une bonne prestation face à Lyon pour son premier match officiel avec Montpellier.

Montpellier HSC : La menace plane autour du MHSC

L’objectif du Montpellier HSC était de se mêler à la lutte pour les places européennes, mais à l’heure actuelle les résultats ne sont pas au rendez-vous. Olivier Dall’Oglio a été limogé et les Montpelliérains pointent à la 13e place de Ligue 1 à 11 points de la 5e place. Le MHSC va devoir vite réagir pour enrayer cette mauvaise série et éviter de se rapprocher de la zone de relégation. Prochain rendez-vous pour les hommes de Romain Pitau, un choc face au Stade Rennais au Roazhon Park avec le possible retour de Mamadou Sakho.