PSG Mercato : Clap de fin pour une superstar de Premier League

Publié par Ange A. le 27 octobre 2022 à 07:22

En quête d’un nouvel attaquant pour se renforcer, le PSG s’intéresserait à un buteur de Premier League. Mais ce dossier s’avère complexe.

PSG Mercato : Paris pense à un buteur de Premier League

Recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike a tout du flop du dernier mercato de Paris. Le PSG a misé sur l’attaquant auteur de 11 buts et 4 passes décisives la saison dernière avec Reims au détriment des gros noms annoncés cet été. Après 9 apparitions (159 minutes) sous le maillot du Paris Saint-Germain, le Rémois ne s’est pas encore montré décisif. De quoi courroucer la direction parisienne. Laquelle entend renforcer son secteur offensif dans les prochains mois. Dans ce sens, des noms se retrouvent de nouveau associer au club de la capitale. L’un des derniers en date est celui de Heung-Min Son. Le Sud-coréen est en baisse de régime en ce début de saison à Tottenham.

Paris déjà fixé pour Heung-Min Son

Le polyvalent attaquant de 30 ans ne compte que 5 réalisations et 2 passes décisives en 17 matchs cette saison. N’empêche qu’il garde une belle cote sur le marché des transferts. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid avait d’abord coché son nom avant que Florentino Perez ne change de fusil d’épaule. Le président madrilène préfère miser sur des pépites d’avenir comme Rodrygo Goes et Vinicius Junior. Surtout que le capitaine de la Corée du sud est coté à 75 millions d’euros sur Transfermarkt.

Alors que le champ semble donc libre pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Heung-Min Son, le club francilien va se heurter à un obstacle. Malgré le début de saison poussif de son attaquant sud-coréen, Tottenham garde confiance en lui selon les informations fournies par 90 Min. Les Spurs ne comptent pas céder leur buteur malgré ses performances en demi-teinte. Luis Campos et ses équipes devraient donc voir ailleurs pour offrir un renfort offensif à Christophe Galtier.