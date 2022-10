OM : Gerson et Payet contre Tudor, la tension monte après Francfort

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2022 à 12:18

Les choix tactiques d’Igor Tudor passent mal à l’ OM, où la rupture semble évidente entre Gerson, Dimitri Payet et l’entraîneur croate.

OM : La mauvaise attitude de Gerson et Payet à Francfort

Il y a de l’eau dans le gaz entre Gerson, Dimitri Payet et leur entraîneur Igor Tudor. Et cette collaboration s’est encore dégradée ce mercredi soir sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Pour ce match retour décisif en Allemagne, l'entraîneur de l' OM avait décidé de faire confiance à son onze de départ habituel, avec un trio offensif composé d’Amine Harit, Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez. Une tactique perdante, puisque les attaquants marseillais ont une nouvelle fois péché dans l’efficacité. Les Marseilais se sont ainsi inclinés (2-1) à Francfort.

Cette triste défaite complique un peu plus la tâche aux Phocéens, qui devront impérativement s’imposer face à Tottenham lors de la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions, s’ils souhaitent se qualifier pour le prochain tour. Mais l’une des scènes marquantes de cette défaite à Francfort fut la réaction de Gerson et Dimitri Payet qui étaient en train de s’échauffer en deuxième mi-temps dans l’espoir de rentrer en jeu.

Mais l’international brésilien et le Réunionnais furent désabusés, voire sidérés, lorsqu’ils ont compris que l’entraîneur Igor Tudor ne les ferait pas entrer en jeu. Le Croate a préféré lancer l’avant-centre Luis Suarez en fin de rencontre. Et selon les informations de RMC Sport, Gerson aurait rapidement stoppé son échauffement, car il semblait agacé par les choix tactiques de son entraîneur. Quoi qu’il en soit, cette scène ne devrait pas arranger les relations déjà tendues entre les deux hommes.

Déçu, Gerson envisage de quitter Marseille

L’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor est-il en train de perdre Dimitri Payet et Gerson ? La question se pose clairement, tant les deux joueurs ne jouent quasiment plus sous le maillot phocéen. Titulaires indiscutables sous l’ère Sampaoli la saison passée, ils doivent dorénavant se contenter d’un statut de remplaçant à Marseille. Si pour le moment, Dimitri Payet se montre plutôt discret dans sa communication, du côté de Gerson, la tendance est clairement à un départ dès cet hiver. Son père et agent, Marcao, ne cache plus sa frustration et travaille déjà pour trouver un nouveau club à son fils le plus rapidement possible. En difficulté sous les ordres d’Igor Tudor, Gerson pourrait donc aller voir ailleurs, après 18 mois passés à Marseille.