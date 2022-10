Francfort-OM : La compo de Tudor avec aucune surprise en attaque

Publié par Timothée Jean le 25 octobre 2022 à 11:43

Demain soir, l’ OM affronte l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Igor Tudor n’a pas prévu de bouleverser ses plans pour ce match retour décisif.

Francfort-OM : Igor Tudor n’a prévu aucun changement majeur

Battu la semaine passée par le RC Lens (0-1) au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille aborde une semaine très décisive pour la suite de sa saison. L’ OM retrouve déjà l’Eintracht Francfort mercredi soir à 21h dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Après sa défaite surprenante (0-1) au match aller, le club phocéen compte prendre sa revanche sur l’écurie allemande dans une rencontre qui se déroulera cette fois-ci au Deutsche Bank Park. Sauf que pour cette rencontre décisive, Igor Tudor ne disposera pas de toutes ses forces vives.

Touché lors de la défaite face au RC Lens, Sead Kolasinac a rejoint l’infirmerie de Marseille, au même titre qu’Eric Bailly, qui ne semble toujours pas remis de sa blessure à la cuisse. En dépit de ces blessures, l’entraîneur croate ne compte pas vraiment bouleverser ses plans, à l'image du match perdu face au RC Lens ce week-end, où il avait déjà dû faire sans ses cadres Dimitri Payet et Gerson. Régulièrement questionné sur la perspective d'un changement de système, le coach marseillais laisse pour le moment ce scénario au rang de réflexion. Dans son édition du jour, L'Équipe assure d'ailleurs que Tudor ne devrait pas changer l'ossature de son équipe pour affronter l’Eintracht Francfort dans ce match retour décisif pour la qualification en 8es de finale.

Guendouzi repositionné en attaque, Dimitri Payet et Gerson sur le banc

Selon le quotidien sportif, les Marseillais devraient se présenter à Francfort dans leur schéma habituel, en 3-4-2-1. Pour combler l’absence de Sead Kolasinac, c’est bien Leonardo Balerdi qui devrait être aligné aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot dans la défense à trois, tandis que Pau Lopez tiendra sa place dans les buts. Sur le côté droit, la titularisation de Jonathan Clauss ne fait aucun doute. Tandis que Nuno Tavares devrait aligner dans le couloir gauche.

Dans l’entrejeu, la paire Rongier-Veretout devrait enchaîner. Enfin, en attaque, le trio offensif composé d’Amine Harit, Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez devait être reconduit d’entrée de jeu, au détriment de Gerson et Dimitri Payet. Ces deux titulaires indiscutables sous l’ère Sampaoli connaissent une baisse de régime notoire cette saison. Utilisés avec parcimonie depuis l'arrivée d'Igor Tudor, ils n’ont connu aucune titularisation lors des trois dernières rencontres de l’ OM. Ce choix fort n’a rien de personnel, mais le Croate préfère miser sur les montées en puissance de Guendouzi et de Harit pour soutenir son avant-centre.

La compo probable de l’ OM face à Francfort :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier (c), Jordan Veretout, Nuno Tavares

Attaquants : Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Alexis Sanchez