Equipe de France : Thierry Henry dévoile le futur de Zidane

Publié par Thomas le 27 octobre 2022 à 15:28

Libre depuis son départ du Real, Zinédine Zidane s'est récemment dit prêt à reprendre du service. D'après Thierry Henry, son destin est tout tracé.

Equipe de France : Zidane annonce son retour imminent sur un banc

Au centre de nombreuses rumeurs cet été sur une possible arrivée au Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane n’a finalement pas repris le chemin des terrains cette saison. Dans le viseur de plusieurs écuries, après un passage légendaire au Real Madrid, l’ancien champion du monde s’est longuement laissé le temps de la réflexion concernant son futur mais semble plus que jamais proche d’un retour sur un banc.

Invité au Musée Grévin à Paris pour poser au côté de sa statue de cire, Zizou a indiqué vouloir revenir sur les devants de la scène sous peu, après plus d’un an sans entraîner. « Non, je ne suis pas loin, je suis toujours là. On attend un petit peu », a-t-il déclaré. Quand on lui demande quand il reviendra sur un terrain, le technicien de 50 ans a alors répondu « bientôt, bientôt ». Si les pistes sont nombreuses concernant l’avenir de Zinédine Zidane, son coéquipier en Bleus, Thierry Henry, semble lui catégorique sur l'identité de sa future équipe.

Thierry Henry voit Zidane entraîner les Bleus et rien d’autre

Ancien champion du monde, Thierry Henry s’est exprimé sur l’avenir de son ex-coéquipier en Equipe de France, Zinédine Zidane. D’après l’ancien attaquant d’Arsenal, seule la sélection nationale est envisageable pour Zizou, qui a déjà tout gagné en club avec le Real Madrid. Alors que l' OM reste logiquement une destination de choix pour le natif de la cité phocéenne, un retour en club ne semble pas être sa priorité.

« Je pense qu’il attend l’équipe nationale. Vous avez gagné trois Ligue des champions avec le Real Madrid, pourquoi vous embêter à gérer d’autres clubs alors que vous pouvez avoir l’équipe nationale », a déclaré Thierry Henry dans l’émission CBS Sport. « Il a été lié à beaucoup de clubs et ça n’est jamais arrivé. Je ne pense pas que Zizou voudrait aller dans un club, je le vois attendre l’équipe nationale et c’est tout à fait logique. »

De quoi voir Zidane débarquer après la Coupe du Monde en Equipe de France pour remplacer Didier Deschamps ? L’idée semble en tout cas plaire à l’intéressé qui, pour rappel, a décliné les avances du PSG l’été dernier.

« J’ai envie d’être sélectionneur des Bleus, bien sûr. Je le serai un jour, je l’espère. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », indiquait Zidane en janvier dernier au quotidien L’Équipe.

Cette semaine, c'est du côté de la Juventus que le champion du monde 98 était évoqué. Éliminée de la Ligue des Champions, la Vielle Dame devrait rapidement se séparer de Massimiliano Allegri, et pensait logiquement à son ancien joueur (1996-2001) pour le remplacer.