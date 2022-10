Equipe de France : Première bonne nouvelle avant la Coupe du Monde !

Publié par Thomas G. le 18 octobre 2022 à 17:06

Handicapé par plusieurs forfaits, le staff de Didier Deschamps a été rassuré par l'état de forme de l'un des cadres en Equipe de France.

Equipe de France : Didier Deschamps donne des nouvelles de Pogba

Dans un mois et deux jours, la Coupe du Monde 2022 débute au Qatar avec le match inaugural qui opposera le Qatar à l’Equateur. L'Equipe de France rentre en lice deux jours plus tard, le 22 novembre face à l’Australie. Avant cela, Didier Deschamps a profité de la cérémonie du Ballon d’Or qui a vu le sacre de Karim Benzema pour donner des nouvelles d’un cadre. Le sélectionneur de l'Equipe de France s’est exprimé sur l’état de forme de Paul Pogba et sur une éventuelle convocation de l’international français.

« Pogba va bien, son programme se déroule bien, l'important est qu'il soit guéri.On verra ça après, l'important avant tout est qu'il soit guéri et je pense qu'il le sera et c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Il s'est écoulé du temps entre les derniers matchs qu'il a joués et aujourd'hui. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri. »

Une bonne nouvelle pour l’Equipe de France après l’annonce du forfait de N’Golo Kanté. À l’instar de Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont également proches d’un retour sur les terrains.

Equipe de France : Quelles ambitions pour les Bleus au Qatar ?

Malgré le forfait de N’Golo Kanté, l'Equipe de France pourrait aligner une équipe qui aura fière allure au Qatar. Les Bleus font partie des favoris à leur propre succession au même titre que le Brésil et l’Argentine. Les hommes de Didier Deschamps, emmenés par le duo Mbappé-Benzema, peuvent espérer faire le back-to-back en Coupe du Monde. Une performance rare que seule le Brésil et l'italie ont réalisé. Au Qatar, l’Equipe de France a une nouvelle fois une formidable occasion de rentrer dans l’histoire.