AJ Auxerre : Le président de l'AJA explique le choix de Pélissier

L' AJ Auxerre vient de changer d'entraîneur et a recruté Christophe Pélissier pour remplacer Jean-Marc Furlan, écarté il y a quelques semaines.

Arrivé hier à l' AJ Auxerre, Christophe Pélissier semble faire l'unanimité au sein du club bourguignon. Interrogé par L'Yonne Républicaine sur son choix, le président de l'AJA, Baptiste Malherbe, s'est d'ores et déjà montré convaincu par le profil de l'ancien entraîneur du FC Lorient. Pour lui, le nouvel entraîneur du club est l'homme de la situation.

"Une évidence par rapport à la méthode de travail et les valeurs de cette personne sur le travail, l’humilité, la rigueur, la détermination. [...] C’est quelqu’un qui a réussi ses objectifs, voire plus, sur toutes les dernières saisons. [...] Il va falloir beaucoup de détermination, beaucoup de travail, beaucoup de courage pour trouver les leviers pour installer ce club en Ligue 1. Et cela lui ressemble bien."

Le choix de Christophe Pélissier semble donc s'être imposé comme une évidence pour le président de l' AJ Auxerre, Baptiste Malherbe, qui a sans doute hâte de démarrer sa collaboration avec l'expérimenté entraîneur français.

Si le président de l' AJ Auxerre ne veut pas se montrer trop présomptueux sur la suite de la saison qui est encore longue, il montre tout de même des motifs de satisfaction depuis l'arrivée du nouveau coach. En effet, l'état d'esprit des joueurs semble avoir changé grâce à l'arrivée de Christophe Pélissier, qui est un coach renommé en Ligue 1.

"On voit dans le vestiaire que tout de suite ça repart. C’est un nouveau départ même s’il y a des points acquis et une saison en cours. C’est une sorte de nouvel élan avec des choses nouvelles et ça peut aussi faire du bien. Il faut rester soudé et construire match par match pour aller chercher les points qu’il faut en fin de saison pour se maintenir."