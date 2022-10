Montpellier HSC : Joris Chotard sait comment redresser le MHSC

Publié par Jules le 28 octobre 2022 à 01:18

Le Montpellier HSC a du mal en championnat. Après 12 journées, le MHSC est 13e de Ligue 1, avec seulement 3 points d'avance sur la zone rouge.

Montpellier HSC : Joris Chotard veut réveiller ses partenaires

Interrogé par viàOccitanie sur la méforme du Montpellier HSC et la possible venue d'un préparateur mentale, Joris Chotard s'est montré opposé à cette idée. En effet, le prometteur milieu de terrain du MHSC croit en ses coéquipiers et sait que la solution doit venir de l'intérieur, en discutant entre les joueurs pour trouver des solutions sur le terrain.

"Le premier problème, c’est nous. On doit se parler en tant que groupe, en tant que collègues de travail, en tant qu’amis dans le vestiaire. On doit être en mesure de se dire les choses en face. Nous n’avons pas besoin d’une personne extérieure, qui ne connait pas le club et qui ne le comprendrait pas elle ne serait pas à l’intérieur du groupe. La première chose doit venir du collectif."

Dans les propos du jeune joueur du Montpellier HSC, on sent une envie de solidariser les joueurs pour permettre au groupe d'avancer dans le bon sens afin de sortir de cette mauvaise passe qui a trouvé son point d'orgue avec le licenciement de l'ancien coach, Olivier Dall'Oglio.

Le MHSC doit vite se relancer en Ligue 1

Le Montpellier HSC n'a plus gagné un seul match depuis le 17 septembre 2022. Pire que ça, le MHSC a perdu ses quatre derniers matchs et se rapproche dangereusement du bas du classement. Romain Pitau, entraineur intérimaire du club, tente de remodeler son effectif, sans succès pour le moment puisque son premier match s'est soldé par une défaite contre l'OL (1-2).

Il va vite falloir se relancer pour le Montpellier HSC dans cette saison de tous les dangers. Avec quatre clubs qui seront relégués en Ligue 2 à l'issue de la saison, le MHSC doit s'éviter une très mauvaise surprise et valider son maintien au plus vite pour ne pas connaitre un exercice 2022-2023 plus galère que prévu.