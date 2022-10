ESTAC : Deux absents de taille à Troyes face à Paris

Publié par Jules le 27 octobre 2022 à 14:53

L' ESTAC se déplace au Parc des Princes pour un match très compliqué face au PSG. Pour cette rencontre, Troyes sera privé de deux milieux.

ESTAC : Tardieu et Agoumé absents face au PSG

L' ESTAC va devoir réaliser un sacré exploit si Bruno Irles veut ramener ne serait-ce qu'un point de son déplacement au Parc des Princes. En effet, les Troyens affrontent un PSG en pleine bourre qui vient de battre le Maccabi Haïfa sur le score de 7-2 en Ligue des Champions. En plus de cela, le club de l'Aube sera de nouveau privé de deux joueurs importants dans le système de jeu de Bruno Irles.

En plus d'Adil Rami, dont l'absence contre le FC Lorient a fait beaucoup parler, Florian Tardieu et Lucien Agoumé n'étaient pas non plus sur la pelouse et espéraient revenir avec l' ESTAC pour le choc face au Paris Saint-Germain. Ce ne sera malheureusement pas le cas, comme l'a précisé Bruno Irles. Concernant Florian Tardieu, le coach de Troyes a expliqué : "Cela nécessite des soins et du repos, j'espère peut-être le retrouver pour Brest". Lucien Agoumé, quant à lui, n'est toujours pas soigné de sa blessure contractée face au Stade de Reims, le 2 octobre dernier.

Troyes doit enchaîner avant la Coupe du Monde

Tandis que l' ESTAC affronte le Paris Saint-Germain dans un match qui s'annonce particulièrement compliqué, Bruno Irles doit regarder plus loin que ce week-end. Après ce choc, Troyes rencontrera deux concurrents directs pour le maintien et pourrait creuser l'écart sur la zone rouge. Avant la Coupe du Monde, ils reçoivent l'AJ Auxerre avant de se déplacer sur la pelouse du Stade Brestois. Deux rencontres qui pourraient valoir chers au moment de faire les comptes en fin de saison.

Occupant actuellement la 11e place de Ligue 1, l' ESTAC réalise un assez bon début de championnat qui lui permet d'avoir 4 points d'avance sur le premier relégable. Une avance réelle mais pas suffisamment confortable pour les hommes de Bruno Irles qui tenteront d'engranger des points avant la Coupe du Monde pour s'offrir un peu d'air dans un championnat qui risque d'être étouffant.