ESTAC : Rami absent face au FC Lorient, Irles grince des dents !

Publié par Enzo Vidy le 24 octobre 2022 à 16:15

Après le match nul 2-2 à domicile face au FC Lorient, l'entraîneur de l'ESTAC a révélé que son défenseur Adil Rami lui a demandé de ne pas jouer ce week-end.

ESTAC-FC Lorient : Un point encourageant pour Troyes

Tenus en échec la semaine dernière par l'AC Ajaccio, les joueurs de Bruno Irles se devaient de montrer autre chose hier face à des Lorientais dépossédés de leur deuxième place par le RC Lens samedi soir. Les joueurs de l'ESTAC vont bien rentrer dans le match, et vont être récompensés à la 34e minute après un but contre son camp du défenseur du FCL, Julien Laporte, mais vont se faire rejoindre cinq minutes après le retour des vestiaires sur un superbe travail de Stéphane Diarra qui inscrit son premier but en Ligue 1 avec le FC Lorient. Troyes ne lâche pas, et sur une grossière erreur de la défense lorientaise, Rony Lopes redonne l'avantage aux hommes de Bruno Irles à la 61e minute de jeu.

Les Merlus sont sonnés, mais n'abdiquent pas pour autant avec notamment Enzo Le Fée qui oblige Mateusz Lis à réaliser une superbe parade à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Les Troyens tiennent bon, mais vont malheureusement finir par craquer à la 81e minute de jeu après un superbe mouvement du FCL conclu par Quentin Boisgard. Malgré une dernière occasion pour les joueurs de Régis Le Bris en fin de match, le score ne bougera plus entre l'ESTAC et le FC Lorient, 2-2 score final.

ESTAC : Adil Rami absent pour des raisons encore inconnues

Son absence en a surpris plus d'un. Si les supporters de l'ESTAC ont logiquement pensé à un problème physique pour le champion du monde 2018, son entraîneur Bruno Irles est revenu sur l'absence de son défenseur en conférence de presse après la rencontre et a fait des révélations pour le moins surprenantes d'après L'Équipe. "Il a demandé à être soulagé ce week-end. J'ai exceptionnellement accepté. On discutera avec la direction dans les jours qui viennent."

À en croire les propos du coach de l'ESTAC, aucun problème physique n'est à signaler du côté d'Adil Rami. Toujours est-il que Bruno Irles ne semble pas avoir vraiment apprécié l'absence de l'international français.