Mercato OM : Longoria réactive une piste prestigieuse au milieu

Publié par Timothée Jean le 28 octobre 2022 à 05:48

Le mercato hivernal se met déjà en place à l’ OM. Les dirigeants marseillais s’activent en coulisse pour s’offrir les services d’un crack du RC Lens.

Mercato OM : Longoria réactive la piste Seko Fofana

Dernier du groupe D après sa triste défaite à Francfort (2-1), l’ OM peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, les Marseillais devront s’imposer mardi prochain face à Tottenham, lors de la dernière journée des phases de poule de la C1. Comme l’a indiqué Igor Tudor, ses hommes sont déterminés à remporter cette "finale" au stade Vélodrome. Mais en coulisses, il y a aussi de gros enjeux.

La direction de l’Olympique de Marseille se projette déjà sur le prochain mercato hivernal dans l’optique de renforcer leurs secteurs de jeu défaillants. Si le recrutement d’un attaquant n’est pas à exclure, L’Équipe expliquait récemment que les dirigeants marseillais ont déjà identifié leur priorité pour cette fenêtre de transfert. Les Marseillais envisagent d’attirer au moins un nouveau milieu de terrain. Trois cibles seraient même déjà étudiées dans ce sens et l’une d’entre elles mènerait au milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana.

Seko Fofana pour remplacer Gerson ou Dimitri Payet ?

L’été dernier, les dirigeants de l’ OM avaient tout fait pour recruter l’international ivoirien. En plus de Jonathan Clauss, les Marseillais avaient jeté leur dévolu sur l’infatigable milieu de terrain du RC Lens, sans succès. Les Sang et Or se sont montrés intransigeants pour leur capitaine. L’Olympique de Marseille ne lâche pas le morceau pour autant. D'après les informations du Quotidien du Sport, le président Pablo Longoria et son équipe ont réactivé la piste menant à Seko Fofana pour le prochain mercato hivernal. Mais tout dépendra sans doute d'une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Reste aussi à savoir si l’ OM aura les moyens financiers de mener à bien cette opération.

Dans ce sens, les possibles ventes de Gerson et Dimitri Payet pourraient permettre de financer ce recrutement. Ces deux cadres, relégués sur le banc de touche, ne sont pas certains de terminer la saison sous le maillot phocéen. En froid avec l’entraîneur Igor Tudor, ils pourraient s’en aller dès cet été. Quoi qu’il en soit, la direction marseillaise travaillerait déjà sur leur succession.