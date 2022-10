LOSC - RC Lens : Seko Fofana annonce la couleur pour le derby

Capitaine du RC Lens, Seko Fofana s’est projeté sur le derby du Nord contre le LOSC ce dimanche à Pierre-Mauroy en Ligue 1.

Court vainqueur de l’Olympique Lyonnais (1-0) lors de la dernière journée, le Racing Club de Lens joue encore gros ce dimanche. Cette fois, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Lille OSC en clôture de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. En marge de cette rencontre, Seko Fofana s’est présenté en conférence de presse. Le capitaine des Sang et or ne ressent pas une pression particulière avant ce grand classique du championnat. N’empêche que l’international ivoirien entend obtenir un bon résultat chez le voisin lillois.

« On sait à quel point c’est important pour les supporters. Pour moi, personnellement, ça reste un match comme un autre. On sait quel impact ça peut avoir si on gagne ce match, on l’a vu la saison dernière. On a confiance en nous, j’ai foi en l’équipe, on s’est préparé au mieux pour ce match. J’espère que ce sera un grand soir. Tout le monde sait l’importance d’un derby, même les nouveaux ».