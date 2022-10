Barça Mercato : Lewandowski pourrait coûter très cher au FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 28 octobre 2022 à 19:01

Étincelant depuis le début de la saison avec le Barça, Robert Lewandowski pourrait faire les affaires du Bayern Munich dans les prochains mois.

Barça Mercato : Une clause spéciale dans le contrat de Lewandowski ?

Depuis son arrivée cet été au FC Barcelone, Robert Lewandowski a réussi à maintenir un très haut niveau. Le buteur polonais est l’une des seules recrues à donner satisfaction aux dirigeants catalans. L’ancien attaquant du Bayern Munich est le meilleur buteur du Barça cette saison et son apport offensif est considérable. C'était l'un des feuilletons de l'été et le meilleur buteur de Bundesliga a finalement rejoint la Liga. Après plusieurs semaines de négociations, le Bayern Munich a accepté de vendre Robert Lewandowski au FC Barcelone. Les deux clubs sont parvenus à un accord de 45 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus.

Selon les informations de Bild, une clause dans le contrat de l’international polonais pourrait permettre au Bayern d’activer ce bonus. Le média allemand precise que dès que Robert Lewandowski marque 25 buts, le Barça devra payer 1,25 millions d’euros au Bayern. Cette clause est valable jusqu’à l’expiration du contrat de "Lewangoalski" au FC Barcelone, c’est-à-dire jusqu’en 2026. Cette saison, le capitaine de la sélection polonaise a déjà inscrit 17 buts en 16 matchs, il ne reste plus que 8 buts pour que cette clause s’active. Une situation paradoxale à gérer pour la direction du Barça qui devrait donc payer 1,25 millions de bonus au Bayern dans les prochaines semaines. Si Robert Lewandowski marque 25 buts chaque saison, alors le FC Barcelone devra bien payer les 5 millions d’euros de bonus.

Barça Mercato : Xavi met les choses au clair concernant son avenir

Critiqué après l’élimination en Ligue des Champions, Xavi a vécu sa première grosse crise en tant qu’entraîneur du Barça. Le technicien espagnol était en conférence de presse à la veille du match entre Valence et le FC Barcelone. L’entraîneur Blaugranas a déclaré : « Les résultats viendront, mais s'ils ne viennent pas, un nouvel entraîneur arrivera. » Le Barça n’a plus le droit à l’erreur, les Blaugranas veulent gagner des titres cette année. En cas de saison blanche, Xavi pourrait être licencié et Luis Enrique serait le favori pour le remplacer.