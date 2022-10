Barça Mercato : Xavi bientôt viré par le FC Barcelone ?

Publié par Thomas le 27 octobre 2022 à 13:18

Une nouvelle fois éliminé des phases de groupe de Ligue des Champions, Xavi voit son avenir au Barça de plus en plus compromis.

Barça Mercato : Xavi perd le soutien populaire

L’espoir était de mise cet été, après le recrutement de Robert Lewandowski, Raphinha ou encore la prolongation d’Ousmane Dembélé. Si beaucoup d’efforts ont été mis en place pour relever le FC Barcelone à la suite d'un exercice 2021/2022 décevant, le constat reste toujours le même. Après un premier échec cuisant la saison dernière, le club catalan a connu ce mercredi une nouvelle désillusion européenne, se faisant sortir dès les phases de groupe de Ligue des Champions (défaite contre le Bayern Munich 0-3). Pour les supporters, cette élimination précoce ne passe pas et un fautif en particulier est pointé du doigt, Xavi.

Critiqué pour ses choix sportifs et notamment sa volonté de conserver ses anciens coéquipiers Sergio Busquets et Gerard Piqué (titulaire contre l’Inter Milan), le coach espagnol voit son statut d’intouchable remis en cause. Certes, en championnat, le club semble parti sur une meilleure dynamique que sous Ronald Koeman, mais lors des grands rendez-vous, Barcelone n’y arrive pas. Une marche encore trop haute pour les Blaugranas malgré un mercato XXL cet été et plusieurs leviers économiques activés pour permettre ce recrutement. Si pour beaucoup de médias locaux, Xavi pourrait se voir menacer en cas de nouvelle contre-performance en Liga, au sein du club, la confiance envers l’ancien milieu semble perdurer.

Barça Mercato : Laporta conforte Xavi et déplore de mauvaises décisions arbitrales

Malgré ce coup dur sportif mais aussi économique, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, ne veut pas céder à la panique et préfère temporiser. Alors que lors de son arrivée en 2021, le dirigeant catalan indiquait que les défaites auraient "des conséquences", Xavi devrait toutefois rester en poste malgré le mécontentement grandissant des supporters. D’après Javi Miguel, journaliste au quotidien AS, la direction du Barça serait consciente que le club est en transition et que du temps est encore nécessaire pour voir l’équipe blaugrana retrouver son hégémonie. Raison pour laquelle Joan Laporta souhaite encore s’appuyer sur Xavi.

De plus, En interne, le board pointe également du doigt les décisions arbitrales controversées lors des matches face au Bayern (à l’aller) et l’Inter Milan, qui selon le club, ont grandement participé à l’élimination barcelonaise en Ligue des Champions. Pour rappel, il reste une rencontre à disputer pour Xavi et les siens la semaine prochaine contre la modeste équipe du Viktoria Plzen.