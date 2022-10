OL : Laurent Blanc plus confiant avant d'affronter le LOSC

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2022 à 11:47

Grâce à la victoire de l’ OL à Montpellier la semaine dernière, Laurent Blanc est plus confiant avant le match contre le LOSC, dimanche soir, à Lyon.

OL : Blanc rassuré par le changement de mentalité de son équipe

L’ OL a remporté son premier match sous les ordres de Laurent Blanc, samedi dernier, contre Montpellier HSC au stade la Mosson (1-2). Forts de ce succès, les joueurs de Lyon étaient plus libérés pendant la préparation du match contre le LOSC. L’Olympique Lyonnais affronte le club nordiste, dimanche (20h45) au Groupama Stadium, en fermeture de la 13e journée de Ligue 1. Une préparation qui a satisfait le nouvel entraineur des Gones. Il a souligné un « changement de mentalité » dans son groupe. Et les aspects positions notés à l’entrainement de l' OL cette semaine le rassurent pour la suite de la saison.

« On a bien travaillé cette semaine. Les joueurs sont en train de comprendre notre manière de fonctionner. Ça se passe de mieux en mieux. L'équipe répond bien à ce qu'on propose et à ce qu'on recherche. Nous sommes mieux sur le plan athlétique et physique, on a pu le voir face à Montpellier. Il y a beaucoup d'améliorations. Au niveau de l'intensité et d'implication, l'entrainement est déjà meilleur. Le changement de mentalité est pour moi un aspect positif. »

Sur une série de 3 victoires (contre le RC Lens, le RC Strasbourg et l’AS Monaco), le LOSC est dans une bonne dynamique après son début de saison ratée. L’équipe de Paulo Fonseca est remontée à la 6e place et n’a plus que 5 points de retard sur la 3e place du podium occupée par le FC Lorient. Malgré la forme retrouvée des Lillois, le nouvel entraineur de l’ OL préfère se concentrer sur les atouts de son équipe.

« Dans les intentions, et même si le LOSC est une équipe très bien organisée, nous allons tenter de jouer notre propre jeu. On doit avoir une identité de jeu et la mettre en pratique le plus souvent possible, quel que soit l'adversaire, à domicile ou à l'extérieur […]. On doit être ambitieux. On veut mettre l'adversaire en difficulté par nos qualités. »

L'Olympique Lyonnais veut priver le LOSC de ballon

Laurent Blanc a même dévoilé un pan de sa stratégie pour vaincre le LOSC. Il a l'intention de priver les Dogues de ballon.

« On voudrait avoir le ballon, mais les adversaires ne sont pas toujours d'accord. Lorsque vous l'avez, vous êtes maître de beaucoup de choses et quand vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de subir. Le football est plus jouissif lorsque vous possédez le cuir. Reste à savoir si nous aurons le ballon ou pas », a indiqué Laurent Blanc.