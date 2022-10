OM : Un milieu contesté à Marseille reçoit un soutien de taille !

Publié par Enzo Vidy le 29 octobre 2022 à 12:17

Critiqué par les supporters de Marseille sur ses récentes performances, un milieu de terrain de l'OM peut compter sur un important soutien.

OM : Veretout, les supporters n'en peuvent plus !

Sa performance à Francfort a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez de nombreux supporters marseillais. Jordan Veretout ne fait pas du tout l'unanimité à Marseille, et fait face à de nombreuses critiques depuis quelques semaines. Titulaire à la quasi-totalité des matchs de son équipe, Jordan Veretout est associé à Rongier devant la défense olympienne, mais ses erreurs techniques à répétition ainsi que ses pertes de balles fréquentes font rugir de colère toute une ville.

Les supporters de l'OM estiment que l'ancien romain a eu sa chance et qu'il n'a pas réussi à la saisir. Selon eux, ce n'est plus possible de continuer avec lui, notamment en Ligue des Champions où sa faiblesse se ressent beaucoup plus. Les plus fidèles passionnés de l'Olympique de Marseille réclament du changement dans ce secteur et aimeraient notamment que le cas Gerson soit étudié par Igor Tudor pour remplacer Jordan Veretout.

OM : Igor Tudor à fond derrière l'ancien romain

Interrogé hier lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match sur le cas Jordan Veretout qui fait débat à Marseille, le technicien croate a évoqué les dernières prestations de son milieu de terrain :

"Vous posez la question car quand les résultats ne sont pas là, tous les joueurs sont nuls. Jordan est un joueur formidable. Il est dynamique, il est intelligent, il anticipe le jeu. Il lui manque un but mais c'est un très bon joueur."

Une réponse qui a le mérite d'être claire de la part de l'entraîneur marseillais qui défend à 100% son joueur. Ce soir à Strasbourg, Jordan Veretout devrait être titulaire avec Mattéo Guendouzi devant la défense marseillaise, et ce dernier a tout intérêt a réalisé une bonne prestation, car dans le cas contraire, son retour au Vélodrome mardi prochain pourrait s'avérer mouvementé pour l'ancien romain.