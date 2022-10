RC Lens Mercato : Haise fait une importante annonce pour l’hiver

À l’approche du mercato hivernal, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a fait une importante annonce sur ses attentes pour améliorer son effectif.

Auteur d’un début de saison extraordinaire avec le RC Lens, qui occupe la deuxième place au classement de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, Franck Haise est un entraîneur très ambitieux pour la suite de l’exercice 2022-2023. Alors qu’il dispose déjà de six attaquants de métier, le technicien français a confié en conférence de presse qu’il ne dirait pas forcément non à un renfort offensif en janvier, surtout que le buteur polonais Adam Buksa peine à sortir de l'infirmerie. Toutefois, Haise ne compte pas en faire une obsession.

« On a 6 attaquants confirmés et on sait que Seko peut commencer ou finir un peu plus haut. Adam (Buksa) est de nouveau blessé on va voir ce qu’il en est précisément. Je sais qu’on peut encore améliorer l’effectif, mais on va avoir un peu de temps pour y travailler », a expliqué le coach des Sang et Or, qui n’exclut pas de s’appuyer sur les jeunes du RCL.