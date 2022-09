RC Lens Mercato : Vers un départ de Franck Haise du RCL ?

Publié par Jules le 20 septembre 2022 à 19:36

RC Lens Mercato : Alors que le RCL réalise un excellent début de saison, le coach lensois, Franck Haise, est au cœur de l'actualité.

RC Lens Mercato : Pas de départ en septembre pour Franck Haise

Ces dernières semaines, Franck Haise faisait l'objet de rumeurs concernant un potentiel départ, alors même que la saison venait tout juste de démarrer pour le RC Lens. En effet, le club de Brighton, en Premier League, avait coché son nom et semblait très intéressé par l'entraineur artésien. Cependant, les choses ont changé puisque le club anglais a annoncé hier l'arrivée sur le banc de Roberto De Zerbi qui entraînait jusque-là le Chakhtar Donetsk.

De plus, la rumeur envoyant Franck Haise en Angleterre en septembre ne semblait pas viable, pour la simple et bonne raison que le RC Lens ne voulait pas se séparer de son coach alors que le championnat venait tout juste de débuter. De son côté, le coach du RCL ne voulait pas non plus laisser tomber son club de coeur, pour qui il a tant fait, en beau milieu de la saison. Et si ce n'était que partie remise ?

RC Lens Mercato : Franck Haise vers un départ en 2023 ?

En raison des excellents résultats obtenus par Franck Haise avec le RC Lens, le coach est très observé par plusieurs clubs européens. Et si, pour le moment, l'entraîneur des Sang et Or est concentré sur son club, il pourrait décider de partir après avoir replacé le RCL dans l'élite du football français. Une possibilité qui ne doit pas ravir les supporters, ni les dirigeants lensois.

Néanmoins, rien ne presse pour Franck Haise. En effet, le coach s'entend bien avec sa direction, et son contrat avec le RC Lens court jusqu'en 2025, de quoi laisser une petite marge de manoeuvre aux Sang et Or pour espérer conserver leur entraîneur qui, au vu des bons résultats obtenus en ce début de saison, semble avoir revu ses objectifs à la hausse.