LOSC : L'énorme sortie de Létang après la défaite à Lyon

Publié par Ange A. le 31 octobre 2022 à 03:05

Olivier Létang s’est exprimé après la défaite du LOSC dimanche contre Lyon. Le président lillois ne cache pas sa frustration.

LOSC : Les Dogues chutent au Groupama Stadium

Fin de série pour le Lille OSC. En déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, le LOSC a vu sa série de trois victoires de rang s’estomper ce dimanche. Les Dogues se sont inclinés au groupama Stadium sur le plus petit des scores. Un but d’Alexandre Lacazette a suffi aux Gones pour venir à bout du club nordiste. Lille descend à la 7e place à cinq unités de la dernière marche du podium occupé par le Stade Rennais, facile vainqueur de Montpellier (3-0). Président de Lille, Olivier Létang digère mal cette contreperformance à Décines. Le dirigeant nordiste estime que le résultat est injuste au vu de la physionomie de la rencontre.

« Cette défaite provoque une grande frustration. On a cinq ou six chances nettes de marquer en première période, et on ne le fait pas. On a souffert sur une balle, une action de Lyon, leur seule occasion de but », a déploré le président lillois au micro de Prime Video.

Létang optimiste après la défaite à Lyon

Bien que frustré par cette défaite à Lyon, Olivier Létang affiche un certain optimiste en vue des prochaines échéances. Le président du Lille OSC espère que les poulains de Paulo Fonseca garderont le même état d’esprit. Pour sa prochaine sortie, le LOSC joue gros avec la réception du Stade Rennais. Le club breton est l’équipe en forme du championnat. Vainqueur du MHSC, le SRFC reste sur cinq victoires successives en Ligue 1.

« C’est le verdict du jeu à la fin. Mais le plus important reste que l’équipe demeure ambitieuse. Croyez-moi, ce n’est pas facile de jouer comme ça en venant à Lyon. Nous obtenons plus d’occasions que l’adversaire. On doit garder cette ambition. Si nous continuons à jouer comme ça, nous remporterons plus de matches ».