OM Mercato : Marseille proche d'une belle affaire en Serie A

Publié par Ange A. le 31 octobre 2022 à 08:35

L’ OM devrait repartir à la charge pour un talent évoluant dans le championnat italien. Celui-ci est en fin de contrat avec son club.

OM Mercato : Nouvelle offensive de Longoria pour un milieu en Serie A

S’il a signé douze renforts lors du dernier mercato, l’Olympique de Marseille n’a pas bouclé certains dossiers. L’ OM espérait notamment la signature de Ruslan Malinovskyi. Mais au final, le club phocéen s’est rabattu sur Amine Harit. Le milieu offensif marocain est prêté cette saison avec option d’achat par Schalke 04. Alors que certains départs sont annoncés à Marseille, Pablo Longoria devrait de nouveau tenter le coup avec Malinovskyi comme le révèle Calciomercato. Selon le média italien, le milieu offensif ukrainien pourrait faire ses valises dès cet hiver. Ce qui permettrait à l’Atalanta Bergame d’empocher un chèque à défaut de le voir partir gratuitement l’été prochain. Son contrat arrive en effet à son terme en juin 2023.

Marseille en pole dans le dossier Malinovskyi

La source italienne croit savoir que cette fois l’Olympique de Marseille a de meilleures chances de boucler la signature de Malinovskiy. Le club phocéen disposerait d’une longueur d’avance sur ses prétendants dans ce dossier. Prochain adversaire de l’ OM en Ligue des champions, Tottenham serait également dans le coup. West Ham et Nottingham Forest seraient aussi intéressés par le sociétaire de l’Atalanta Bergame. Un départ du joueur de 29 ans est d’autant possible qu’il n’est plus un indispensable chez les Bergamasques.

Ruslan Malinovskiy n’a débuté que quatre des onze rencontres auxquelles il a pris part cette saison. Il compte un but et une passe décisive cette saison. Lors du dernier exercice, il avait claqué 10 buts et délivré 7 offrandes en 41 apparitions. Malgré sa situation à l’Atalanta, l’international ukrainien conserve une belle cote sur le marché des transferts. Sa valeur marchande étant estimée à 28 millions d’euros sur Transfermarkt.