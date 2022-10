ASSE Mercato : Bouanga justifie son transfert de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 31 octobre 2022 à 16:14

Denis Bouanga a rejoint Los Angeles FC en MLS, suite à la relégation de l’ ASSE en Ligue 2. Trois mois après son départ, il justifie son choix.

ASSE Mercato : Denis Bouanga justifie son départ de Saint-Étienne

Plusieurs joueurs ont quitté l’ ASSE à la fin de saison dernière, marquée par la descente du club ligérien en deuxième division. La plupart étaient en fin de contrat et n’ont pas été retenus. Ce qui n’était pas le cas de Denis Bouanga (28 ans), à qui il restait encore un an de bail à l’AS Saint-Étienne. Cependant, le polyvalent attaquant a décidé de quitter les Verts. Il s’est engagé avec Los Angeles FC en Major League Soccer (MLS), après avoir pris part au match de la 1re journée de Ligue 2 , à Dijon. Revenu sur son départ de l’ ASSE et sa destination surprenante, l’international gabonais (32 sélections, 7 buts) explique son choix.

« J’ai choisi le projet et l’équipe qui me voulait vraiment le plus. L.A a vraiment forcé, ils sont arrivés dès le début, j’ai écouté le projet et je me suis mis dedans. Ils m’ont montré tout le bien qu’ils voulaient pour moi et j’ai décidé de signer ici », a-t-il justifié, dans le quotidien Le Parisien.

Denis Bouanga fait d’ailleurs une bonne saison avec le club américain. En 8 matchs disputés avec LAFC, toutes compétitions confondues, il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive. L’ancien N° 20 de l’ ASSE assure qu'il joue sans pression à Los Angeles FC, même si son état d’esprit n’a pas changé.

« C’est un changement total. Tu joues vraiment les premiers rôles, tu ne joues pas ta survie. Même si ma mentalité, quoiqu’il arrive, ne change pas. Je n’aime pas perdre donc je me bats chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match pour m’améliorer et améliorer l’équipe », a-t-il souligné.

L'AS Saint-Étienne a récupéré son investissement

Denis Bouanga était un joueur important de l’équipe de l’ ASSE. Pour preuve, il a joué 110 matchs sous le maillot des Verts en trois saisons consécutives (pour 28 buts et 16 passes décisives). La direction du club ligérien a aussi réalisé une opération en transférant l’attaquant, contre un chèque de 4,55 M€ selon le chiffre de Transfermarkt. Les Stéphanois l’avaient recruté au Nîmes Olympique en juillet 2019, contre une indemnité de transfert estimée à 4,5 M€. Comme quoi, l’AS Saint-Étienne a récupéré son investissement.