Angers SCO : Frayeur pour Gérald Baticle avant le RC Lens

L' Angers SCO est actuellement dernier du championnat et se déplace au RC Lens ce week-end, tandis que deux joueurs ont manqué l'entrainement.

Angers SCO : Boufal et Valery étaient absents de l'entrainement

L' Angers SCO connaît une période difficile. Après une cinquième défaite de suite contre l'AS Monaco, le SCO a limogé un membre de son staff aujourd'hui, tandis que les blessures s'accumulent pour les Angevins. En effet, deux joueurs ont manqué l'entrainement aujourd'hui, et il s'agit de Sofiane Boufal, déjà absent contre l'ASM dimanche et Yan Valéry, sorti sur blessure pendant le match.

Concernant Sofiane Boufal, le joueur est touché à un mollet et est toujours en soin. Pour Yan Valery, c'est durant le match entre Angers SCO et l'AS Monaco que le joueur s'est fracturé le nez. Leur état de santé ne semble toutefois pas inquiéter le staff médical du SCO et leur rétablissement devrait intervenir assez vite. Si tout se passe bien, les deux joueurs pourraient donc être présent contre le RC Lens ce week-end.

Souleyman Doumbia enfin de retour avec le SCO

Sorti sur blessure il y a deux semaines, Souleyman Doumbia avait raté les deux dernières rencontres de l' Angers SCO à cause d'une blessure à la cheville. Ce mardi, le joueur a repris l'entrainement collectif et sa guérison semble donc terminée. L'arrière gauche ivoirien pourrait donc prétendre à une place dans le groupe pour le prochain match du SCO face aux Lensois. Une bonne nouvelle pour Gérald Baticle qui va récupérer un élément important de son effectif