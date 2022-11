PSG Mercato : Le Paris SG passe à l'action pour un crack de Serie A

Publié par Thomas G. le 02 novembre 2022 à 10:18

Toujours à la recherche de grands talents, le PSG souhaiterait recruter l'une des sensations du championnat italien l'été prochain.

PSG Mercato : Le Paris SG tente un gros coup à la Juve

Cette saison, le Paris Saint-Germain peut s’appuyer sur son trio offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi qui affole les compteurs. Les trois attaquant parisiens ont marqué plus de 80% des buts de leur équipe. En parallèle, le Paris SG est dépendant de son trio offensif et les options ne sont pas nombreuses pour remplacer l'une des trois superstars.

Dans cette optique, le club de la capitale souhaiterait renforcer se renforcer en attaque et enrôler un nouvel ailier l’été prochain. Selon les informations du Standard Sport, le PSG suivrait attentivement Samuel Iling-Junior. L’ailier de 19 ans de la Juventus est l'une des seules satisfactions de la saison des Bianconeri. Son contrat expire en juin 2023 et le Paris SG veut sauter sur cette occasion pour recruter un jeune talent très prometteur. La concurrence s’annonce féroce pour le PSG, le Bayern, le Borussia Dortmund, l’AS Monaco et le RB Leipzig sont également intéressés par Samuel Iling-Junior. La Juve n’a pas dit son dernier mot, les Bianconeri veulent prolonger le jeune ailier anglais.

PSG Mercato : Les Parisiens doivent gagner en Italie

Ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Allianz Stadium pour la dernière journée de Ligue des Champions. Les hommes de Christophe Galtier doivent impérativement battre la Juve pour garder leur première place et affronter un 2e de groupe en 8e de finale. En cas de contre-performance, le Paris SG pourrait finir deuxième du groupe et potentiellement jouer sur un adversaire de taille en 8e de finale.