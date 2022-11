Juve-PSG : Le groupe de Galtier avec deux forfaits de dernière minute

Publié par JEAN-LUC D le 01 novembre 2022 à 17:13

Avant de prendre l’avion pour Turin en vue du match de Ligue des Champions contre la Juventus, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Christophe Galtier.

PSG : Trois absents de taille pour le choc contre la Juventus

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain sera face à la Juventus Turin ce mercredi, à 21 heures, pour la première place du groupe H, dans son duel à distance avec le Benfica Lisbonne. Pour l'occasion, Christophe Galtier a convoqué un groupe de 21 joueurs. Alors que Neymar, suspendu, était attendu comme le seul absent du côté du PSG, Christophe Galtier devra finalement composer sans Presnel Kimpembe et Keylor Navas.

Selon le point médical publié ce mardi par le club de la capitale, « suite à un coup, Presnel Kimpembe présente une gêne au tendon d’Achille droit et restera en soins au centre d’entraînement. Victime de douleurs lombaires, Keylor Navas restera également en soins au centre d’entraînement. »Danilo Pereira, blessé depuis le 16 octobre et la rencontre face à l'Olympique de Marseille, fait quant à lui son retour dans le groupe du Paris SG et s'envolera donc avec le reste de la bande de Galtier à Turin. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Christophe Galtier ainsi que pour Didier Deschamps, qui doit communiquer sa liste pour la Coupe du monde dans huit jours.

Le groupe parisien pour Juventus-PSG

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Ramos, Mukiele, Mendes, Bernat, Hakimi, Bitshiabu

Milieux : Verratti, Vitinha, Danilo, Renato Sanches, Soler, Ruiz, Zaire-Emery

Attaquants : Mbappe, Messi, Ekitike, Sarabia.