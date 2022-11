Real Madrid Mercato : Eden Hazard va-t-il filer à Aston Villa ?

Publié par Gary SLM le 01 novembre 2022 à 12:43

Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid au prochain mercato. Aston Villa, en Angleterre, s’active pour recruter l'ancien leader offensif de Chelsea.

Real Mercato : Fin de parcours pour Eden Hazard à Madrid ?

Joueur prolifique lorsqu’il évoluait à Chelsea, Eden Hazard n’est plus que l’ombre de lui-même depuis son transfert au Real Madrid. L'attaquant international belge a vu ses plans de carrière contrariés par de nombreuses blessures. Difficile pour lui de répondre aux attentes des fans du club espagnol malgré sa bonne volonté. Partir au mercato hivernal pourrait s’imposer à lui.

Avant le début de cette saison, Eden Hazard avait fait la promesse de tout donner pour les fans du Real Madrid. Conscient du mauvais impact des blessures sur son parcours depuis qu'il évolue au club merengue, le belge pensait récupérer toutes ses forces pour soigner ses statistiques cette saison. Seulement, les choses ne se passent pas comme il espérait puisqu’il a régressé dans la hiérarchie à son poste au club espagnol.

L’ancien attaquant du LOSC n’a disputé que 98 minutes de temps de jeu avec le Real Madrid en Liga cette saison. Aucun but n’est à son actif dans le championnat depuis le début de cette saison et cela termine de convaincre de ce qu’il n’est plus la priorité de Carlo Ancelotti. Le technicien italien ne lui a fait jouer que 3 petits bouts de matchs en championnat, très peu pour relancer un joueur de ce niveau.

Transfert : Aston Villa veut sauver le soldat Eden Hazard

Eden Hazard, même s’il a des pertes de positions au Real Madrid, continue de bénéficier d’une belle cote de popularité en Premier League. Selon Defensa Central, l’ancien coach du PSG, Unai Emery, veut l’attirer à Aston Villa où il officie depuis peu. Le technicien espagnol de 50 ans pense pouvoir relancer le joueur offensif belge de 31 ans.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024, Eden Hazard pourrait opter pour ce retour en Premier League pour gagner plus de temps de jeu. Reste à savoir s’il fera ce choix au mercato hivernal, quelques jours de la fin de la Coupe du monde Qatar 2022, ou l'été prochain.