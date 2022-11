Barça Mercato : Le retour de Messi au FC Barcelone déjà compromis ?

Priorité du Barça depuis la mise en place des leviers économiques, le retour de Lionel Messi pourrait être remis en question par les dirigeants catalans.

Depuis la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain à l’été 2021, les dirigeants du Barça souhaitent rapatrier le génie argentin. L’objectif est de recruter le septuple Ballon d’Or à la fin de son bail avec le PSG en juin 2023. Joan Laporta rêve de voir la légende du FC Barcelone finir sa carrière en Catalogne. Les Blaugranas vont néanmoins devoir faire un choix crucial avant de tenter le gros coup Lionel Messi.

Selon les informations de Sport, le Barça va devoir choisir entre Bernardo Silva et Lionel Messi, les deux joueurs ne pourront pas signer ensemble en Catalogne l’été prochain. Les comptes du FC Barcelone obligent le club à trancher entre Bernardo Silva et Lionel Messi. Le choix s’annonce difficile pour le Barça, l’international portugais pourrait s’inscrire dans la durée avec le FC Barcelone. Dans le même temps, les Blaugranas pourraient tenter de rapatrier Messi pour terminer comme il se doit son idylle avec son club formateur. Le Barça veut frapper un gros coup lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, il n'hésitera pas à sortir le chéquier pour se renforcer.

Le Barça a consolidé sa troisième place hier soir en surclassant le Viktoria Plzen (4-2) en République Tchèque. Une rencontre durant laquelle Pablo Torre s’est illustré en inscrivant son premier but pour sa première titularisation en Ligue des Champions. Le jeune espoir espagnol est revenu sur sa prestation.

« Je suis content pour la victoire et pour mon premier but avec le Barça. Xavi m'a dit de jouer dans le dos des défenseurs et ça a bien marché. Sur le but, j'ai eu une crampe sur le contrôle, mais je voulais finir mon action et marquer. »