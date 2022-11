Mercato OM : Une signature proche d’être bouclée après Tottenham

Publié par Timothée Jean le 02 novembre 2022 à 14:48

Au lendemain de sa terrible défaite face à Tottenham en Ligue des champions, l’ OM travaille pour finaliser le retour d’une légende de Marseille.

OM Mercato : Le retour de Jean-Pierre Papin se concrétise

La saison n’est pas encore terminée pour l’ OM. Éliminé de toutes compétitions européennes suite à sa terrible défaite face à Tottenham (1-2) mardi soir lors de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions, Marseille devra dorénavant se concentrer sur le championnat. L’objectif est clair pour les Phocéens : ils devront tout faire pour aller chercher la seconde place de Ligue 1. En attendant d’accomplir cette mission qui s’annonce compliquée, les lignes bougent déjà en interne.

La direction de l’Olympique de Marseille se projette en effet sur la prochaine fenêtre des transferts avec la ferme volonté de renforcer certains secteurs de jeu défaillants, notamment au milieu de terrain. Trois pistes seraient déjà à l'étude dans ce sens. Toutefois, le président marseillais Pablo Longoria et son équipe sont aussi en passe de boucler le retour annoncé de Jean-Pierre Papin. Selon les informations de La Provence, l’officialisation de sa signature ne serait plus qu’une question de temps. D’autant plus que l’ancien buteur tricolore (54 apparitions/30 buts) est désormais libre de tout contrat.

Jean-Pierre Papin était présent au Vélodrome

Après deux saisons passées sur le banc de Chartres en National 2, Jean-Pierre Papin a décidé de remettre sa démission aux dirigeants Chartrains. Son départ du club a récemment été officialisé, en attendant bien sûr son retour à l’ OM. Démissionnaire de son poste d’entraîneur à Chartres 2, JPP était d’ailleurs présent mardi soir dans les tribunes du Vélodrome aux côtés du président marseillais. Cette présence tend à confirmer son retour imminent à l’Olympique de Marseille.

Toujours selon la même source, la direction marseillaise a prévu d’officialiser prochainement l’arrivée de cette légende de Marseille. Sauf un énorme retournement de situation, Jean-Pierre Papin devrait occuper le poste de conseiller du président de l' OM. Il pourra ainsi faire la liaison entre la direction du club, les instances françaises et internationales, mais aussi le vestiaire. Le Ballon d’Or 1992 s’apprête donc à faire son retour dans son club de cœur.