Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle la signature d'un crack !

Publié par Enzo Vidy le 02 novembre 2022 à 15:18

Très remarqué lors de ses premières apparitions avec le Stade Rennais, un milieu offensif vient de prolonger avec le SRFC.

Stade Rennais Mercato : Désiré Doué prolonge avec le SRFC

Adopté par le Roazhon Park après ses dernières belles prestations avec le Stade Rennais, Désiré Doué a officiellement prolongé d'une saison avec le SRFC, ce qui le lie jusqu'en 2025 avec le club breton. Formé au club, le milieu offensif Rouge et Noir a connu sa première apparition lors de la première journée de Ligue 1 face au FC Lorient. Depuis, Désiré Doué s'est fait connaître par sa technique et sa vivacité, et également pour des buts magnifiques face au Stade Brestois, et plus récemment face au FC Nantes.

Présent au côté de Florian Maurice lors de la signature de son nouveau contrat, le directeur sportif du Stade Rennais s'est exprimé sur la prolongation du jeune prodige rennais.

"Aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire pour Désiré. Il a su exprimer ses qualités depuis le début de la saison. Il a fait des choses assez extraordinaires mais il faut rester mesuré, attentif et accompagner sa progression."

En ce qui concerne le principal interessé, il n'a pas caché sa fierté lors de son interview sur le site du Stade Rennais.

"C'est un grand plaisir de prolonger. Avec mon club formateur, c'est encore plus de bonheur. Je suis dans le bon club pour continuer à progresser."

Désiré Doué, un prodige en devenir au SRFC

Lancé par Bruno Genesio en début de saison, le milieu offensif Rouge et Noir ne cesse d'impressionner. Auteur de trois buts toutes compétitions confondues en 14 apparitions, Désiré Doué s'est très rapidement fait une place dans l'effectif du Stade Rennais. Cependant, il n'a connu que quatre titularisations cette saison, qui ne se sont pas toujours avérées fructueuses.

Il est fort probable que Bruno Genesio souhaite prendre son temps avec sa jeune pépite afin de ne pas brûler les étapes. En attendant, Désiré Doué est désormais engagé jusqu'en 2025 avec le SRFC, et s'il continue sur sa lancée, nul doute qu'il s'imposera comme un véritable titulaire dans les mois ou les années à venir.