OM Mercato : La vraie raison de la mise à l’écart de Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 02 novembre 2022 à 20:48

Peu utilisé à l’ OM cette saison, Bamba Dieng a vécu un mercato estival agité. Il a été écarté du groupe phocéen pour des raisons assez surprenantes.

OM Mercato : Bamba Dieng aurait refusé de changer d'agent

Bamba Dieng traverse une situation délicate à l’ OM, où il est passé de titulaire en attaque au statut de simple remplaçant. Depuis l’entame de l’exercice en cours, le jeune attaquant sénégalais a quasiment disparu des radars et des rencontres de l'Olympique de Marseille. La preuve, il est resté au chaud à la maison lors de la terrible élimination de l’ OM face à Tottenham (2-1) en Ligue des Champions et n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs retenus pour cette compétition.

D’ailleurs, Bamba Dieng était même proche de quitter Marseille dans les derniers instants du mercato estival pour rejoindre l’OGC Nice en accord avec son club. Le deal avait déjà été conclu entre les différentes parties. Le jeune attaquant marseillais était à deux doigts de signer au Gym avant d’être recalé lors de la visite médicale suite à une anomalie détectée à son genou. À la suite de son transfert manqué à Nice, le champion d’Afrique est rentré à Marseille où il a été écarté du groupe d’Igor Tudor.

Au départ, les médias locaux indiquaient que cette mise à l’écart s'expliquait par le fait que le jeune joueur ne rentrait pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais. Sauf que le journaliste Daniel Riolo apporte une autre version des faits. Selon le confrère, Bamba Dieng aurait refusé de changer son agent malgré la demande de sa direction. Ce refus aurait alors suscité la colère de ses dirigeants qui aurait ainsi décidé de sanctionner le jeune joueur.

« Le cas Bamba Dieng est plus tordu, il s’est passé un petit peu ce qu’il s’est passé avec Boubacar Kamara (…) On lui a demandé de changer d’agent, il n’a pas voulu et on l’a mis au placard pour ça », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Bamba Dieng vers un retour en grâce à Marseille

Malgré les nombreux coups de pression de la direction de l’ OM, Bamba Dieng a tenu bon et semble enfin sortir peu à peu la tête de l’eau. Mis à l’écart depuis le début de saison, le jeune attaquant sénégalais a été intégré dans le groupe marseillais et retrouve peu à peu du temps de jeu. Samedi dernier, il a enfin vécu sa première titularisation sur la pelouse de Strasbourg et a inscrit son premier but de la saison.